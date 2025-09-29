En Reino Unido ya tiemblan ante la nueva sorpresa con la que se encontrarán nada más llegar a España en 2026

Malas noticias para los turistas británicos. A partir de 2026 recibirán una 'sorpresa' (en sentido negativo) al llegar a determinados países europeos, entre ellos España. Tendrán que registrarse en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), lo que les implicará un coste económico.

De esta forma, la autorización de viaje ETIAS se convertirá pronto en un requisito de entrada para los ciudadanos exentos de visado que visitan cualquiera de los países del espacio Schengen, además de algunos países asociados a Schengen y Chipre.

Desde Reino Unido, el medio de comunicación Liverpool Echo ha informado de que la autorización de viaje ETIAS tendrá un coste superior al esperado (que era de 7 euros por persona) y se cifrará en 20 euros por viajero.

En concreto, el registro en ETIAS es obligatorio para viajar a los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

No obstante, cabe destacar que tanto los viajeros menores de 18 años como los mayores de 70 años estarán exentos de tener que registrarse en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.

Además, la autorización tiene un periodo de vigencia y no es necesaria sacarla por cada país que se visite. En ese sentido, con una autorización de viaje ETIAS válida, los turistas pueden entrar en los países en los que es obligatorio este registro tantas veces como deseen para estancias cortas, normalmente hasta 90 días en un periodo de 180 días.

Después de que la aplicación de la medida haya sufrido múltiples retrasos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la UE ha informado de que espera que el sistema entre en funcionamiento en el último trimestre de 2026.