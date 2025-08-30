En Reino Unido avisan de que los turistas británicos están empezando a comer en sus habitaciones en España por los altos precios

A medida que los precios en España siguen aumentando, especialmente en la industria de la hostelería y restauración, los turistas británicos se ven obligados a hacer ajustes en algunos de sus hábitos vacacionales. Por ejemplo, en lugar de disfrutar de las típicas cenas fuera en restaurantes, muchos han optado por comprar alimentos en supermercados y comer en sus habitaciones de hotel, según recogen algunas publicaciones británicas.

Aunque el número de turistas del Reino Unido en España sigue siendo alto, el gasto ha disminuido considerablemente. Según la Asociación de Hostelería de Barcelona, casi la mitad de los restaurantes en la ciudad han experimentado una caída en sus ingresos durante este verano, y algunos de ellos mencionan que los turistas han cambiado sus hábitos, comprando más comida en supermercados y reduciendo el número de veces que salen a comer o beber fuera.

Los turistas, como Kenneth Calendar, quien viajó a Barcelona desde Edimburgo, tal y como cuenta en una entrevista a The i Paper han ajustado su presupuesto comiendo en sus habitaciones durante el día y reservando las cenas en restaurantes por la noche. "Hemos reducido un poco haciendo picnics y luego comiendo fuera por la noche", afirma.

Algunos de los factores son la inflación o el aumento de los precios de los alimentos, los cuales están forzando a los turistas a replantear cómo gastan su dinero durante sus vacaciones. A pesar de la caída en el gasto, las cifras de turistas siguen siendo récord, con más de 44 millones de visitantes internacionales registrados en los primeros seis meses de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística de España.

Además, algunos empresarios, como Kate Preston, propietaria de varios restaurantes en Barcelona, afirman al mismo medio que, aunque los precios de sus menús no han subido mucho desde la pandemia, el descenso en el gasto es notable, con una reducción de ingresos de entre un 10% y un 20%. Cabe destacar que esto no solo ocurre en Barcelona, sino que también afecta a otros destinos como las Islas Baleares y la Costa Brava.