La playa virgen de Cádiz con un fuerte pasado militar donde disfrutar del mar, historia y deporte

A orillas de la Bahía de Cádiz se extiende una de las grandes sorpresas del litoral gaditano: la playa de Camposoto. Situada en la localidad de San Fernando, esta playa no solo ofrece un lugar de descanso donde escapar de la masificación turística típica de Cádiz, sino que también invita a descubrir su pasado histórico y militar, así como a disfrutar de sus vistas al Castillo de Sancti Petri, al caño y las marismas.

Con más de seis kilómetros de arena dorada y una franja que forma parte del Parque Natural Bahía de Cádiz, Camposoto conserva un perfil natural de dunas y marismas que la distingue de otros arenales urbanos. Además, tiene un curioso diseño en cuanto a los puestos de restauración, de socorrismo y los baños, los cuales recuerdan a una de las típicas playas de California, de esas que se pueden ver en tantas películas estadounidenses.

Además de por su tranquilidad, esta playa destaca por su famosa Punta del Boquerón, una prolongación natural hacia el sur que incluye un sendero por el que podrás adentrarte mientras paseas y desde el que podrás deleitarte con uno de los atardeceres tan especiales que se dan en la provincia gaditana. Aunque técnicamente es una sección distinta del propio Camposoto, muchas veces esta se incluye dentro de la playa.

Un pasado militar

Lo que hoy es un destino para paseos, surf y observación de aves tuvo hasta hace pocas décadas un uso muy distinto: gran parte del terreno fue durante años propiedad militar y funcionó como campo de tiro del Ejército, según recoge el Diario de Cádiz. En la propia playa se pueden encontrar diversas estructuras militares abandonadas, como búnkeres y fortificaciones que se han conservado en buen estado hasta la actualidad por la tranquilidad que se respira en Camposoto.

Su apertura al público en 1989 transformó la línea costera en un espacio accesible para vecinos y visitantes. En las últimas temporadas la playa ha ganado reconocimiento por sus servicios: dispone de Bandera Azul y de un módulo de accesibilidad catalogado como ‘5 estrellas’, diseñado para facilitar el baño y la estancia a personas con movilidad reducida, convirtiéndola en una de las playas más accesibles a nivel nacional.

Camposoto también es una referencia para los amantes del surf. Su oleaje de moderado a fuerte, la convierten en una de las mejores escuelas naturales para iniciarse o perfeccionar la técnica en la costa gaditana; en el propio arenal opera una escuela local que ofrece cursos y actividades náuticas durante todo el año. Por todo ello, este es uno de los secretos mejor guardados de Cádiz, reuniendo belleza natural, tranquilidad y una experiencia playera en su estado más puro.