Esta es la playa más concurrida del mundo: aseguran que apenas se puede ver la arena por la basura y los turistas

Ciertos destinos turísticos sufren tal masificación que, cuando se trata de ir a la playa, a veces cuesta encontrar un hueco para poner la toalla y estar relativamente apartados de los bañistas de alrededor.

Ejemplo de ello es lo que se vive en la playa Fujiazhuang en Dalian: es la más concurrida de China y, si no lo es del mundo, poco le falta.

Desde Francia, en la web Le journal des femmes, aseguran que está tan abarrotada que "apenas se puede ver la arena por la basura y los turistas". "Durante la temporada alta en los fines de semana, las afluencias se disparan: hasta 60.000 personas en un solo día", apuntan.

Como afirman, según las autoridades locales, el volumen de visitantes es tal que "se recogen no menos de 20 toneladas de basura al día durante el verano", entre restos de comida, botellas vacías y demás desechos.

A pesar de estar tan concurrida, muchos bañistas la eligen porque es de fácil acceso. Lo que aconsejan algunas personas locales en webs de recomendaciones de viajes es procurar acudir temprano para evitar las horas de mayor afluencia.

En el ranking de las playas más concurridas de China, además de ésta figura la de Dameisha. En el resto del mundo otras de las más solicitadas son Copacabana, en Brasil; Bondi Beach, en Australia o incluso la de Brighton, en Reino Unido.