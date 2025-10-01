Los destinos favoritos de los españoles para irse de luna de miel: la inesperada opción que gana adeptos

No hay boda sin luna de miel posterior. De hecho, para algunas parejas el viaje de novios es más especial que el propio enlace y por eso lo eligen con mimo para disfrutar al máximo de la experiencia. Eso implica reservarse una buena cantidad del presupuesto total de la boda para elegir el destino de sus sueños.

Según el estudio Sector Nupcial 2025 de The Knot Worldwide, grupo al que pertenece bodas.net, los españoles ocupan el segundo puesto del ranking solo por detrás de Reino Unido como los que más gastan en la luna de miel. De media, las parejas españolas gastan 5.178 euros en el viaje.

Eso sí, hay novios que desembolsan todavía más: el 20% de las parejas destina más de 8.000 euros en su luna de miel, mientras que el 10% supera los 10.000 euros.

Para intentar que sea el viaje de sus vidas, cada vez son más los novios, concretamente un 41% de los encuestados, que ahorran de la misma forma para la luna de miel que para el banquete de boda, incluyendo todo en un presupuesto global.

Los destinos favoritos: no solo playa

Hasta hace unos años, la luna de miel era sinónimo de alguna playa paradisíaca del Caribe, pero la cosa ha cambiado y no es raro que los novios prefieran destinos urbanos como una ruta por diferentes ciudades de Japón o contacto con la naturaleza con un safari en África.

Aún así, los destinos de playa siguen siendo los favoritos de las parejas, ya que son elegidos por el 40% de los encuestados. A esta opción, le siguen los viajes para visitar ciudades con un 39% y en tercer lugar se posicionan las lunas de miel con un paquete de todo incluido, que son la opción favorita del 32%. Además, un 25% de las parejas ya se animan a hacer un viaje de aventura para celebrar su amor.

Lo más sorprendente del listado es la nueva opción que emerge poco a poco como una alternativa más y que se ha colado en el ranking de favoritos: las lunas de miel en parques temáticos. Según el informe, el 9% celebra su viaje de novios en localizaciones de este tipo, lo que supone un 3% más que hace un año.