Ni Yellowstone ni el Gran Cañón: el parque nacional más grande del mundo tiene un tamaño mayor que países como España o Francia

Groenlandia es una isla desconocida para muchas personas. Hace unas semanas estuvo de actualidad por la polémica con Estados Unidos, ya que Donald Trump mostró interés en ocupar o comprar el territorio a Dinamarca.

Pero más allá de las cuestiones políticas, Groenlandia destaca por su enorme superficie, sus bloques gigantes de hielo y por la fauna que la habita.

Otro aspecto que llama la atención y que no todo el mundo sabe es que Groenlandia tiene el Parque Nacional más grande del mundo. Se trata del Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, la novena zona protegida con mayor tamaño del planeta.

Tiene una extensión de 972.000 kilómetros cuadrados, es decir, supera a 165 países del mundo. España (505,990 kilómetros cuadrados), Francia (551,695), Venezuela (916,445) o Chile son más pequeños (756,102).

También sale ganando en la comparación con otros parques nacionales. Por ejemplo, es 100 veces mayor que Yellowstone (8.900 kilómetros cuadrados), y casi 200 veces más grande que el Gran Cañón (4.900 kilómetros cuadrados).

Y si quieres una comparativa más cercana, el Parque Nacional de Groenlandia supera en 1.700 veces el tamaño de Doñana (542 kilómetros cuadrados).

Fauna del Parque Nacional de Groenlandia

Otro de los puntos de interés son las especies que allí habitan. Hay poblaciones de focas, bueyes almizcleros (el 40% de la población mundial está ahí), ballenas y morsas. También puedes encontrar osos polares, liebres árticas o lobos.

Las aves marinas tienen una fuerte presencia en el lugar, destacan las gaviotas de marfil, los halcones gerifaltes o el charrán ártico.

¿Vive alguna persona allí?

El parque no tiene habitantes que hayan nacido y desarrollado su vida allí. Sin embargo, sí que hay grupos concretos de personas que pasan bastante tiempo en este lugar, especialmente por cuestiones de trabajo.

El ejemplo más claro es la patrulla sirius, una unidad de élite del ejército de Dinamarca que se encarga de proteger Groenlandia. Suelen ser alrededor de 12 militares.

Otro caso de interés es el de los científicos que llevan a cabo investigaciones sobre el cambio climático. En la Estación de Investigación de Zackenberg pueden llegar a congregarse unos 20 profesionales entre mayo y septiembre.

También hay una pequeña estación meteorológica en la que trabajan entre 5 y 10 meteorólogos.

Cómo visitar el Parque Nacional del Nordeste de Groenlandia

Viajar a este parque no es una cuestión fácil ni barata. Lo más sencillo es hacerlo a través de una empresa que organice excursiones en barco. Los cruceros más lujosos pueden suponerte un coste de hasta 25.000 euros, mientras que las opciones más económicas oscilan entre los 7.000 y los 10.000 euros.

Debes tener en cuenta que no vas a dormir en hoteles o albergues, tampoco vas a acampar al aire libre, tendrás que descansar y hacer vida en el crucero.

Otro detalle a considerar es que no es un viaje para todo el mundo. El clima es extremo incluso en verano, y en caso de emergencia no tienes hospitales a mano. La fauna puede llegar a ser peligrosa.