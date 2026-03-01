A Trump no le va a gustar: así es el tamaño real de los países respecto al mapamundi que hemos estudiado y Groenlandia sale mal parada

Los mapamundis no muestran el tamaño real de los países, al plasmar en un plano algo esférico.

Con los GPS apenas vemos mapas ya, pero si te gusta la geografía, habrás visto, al menos en el colegio, varios mapamundis, los famosos mapas geográficos y los políticos, con las fronteras. Destacan los continentes y grandes islas como Australia o Groenlandia, tan deseada por Trump, pero las apariencias engañan.

África puede contener a EEUU, China, India y buena parte de Europa dentro de su superficie real, pero hay casos contrarios, como los de Groenlandia, que según el mapa típico Mercator tendría una superficie equivalente al continente africano, cuando en realidad no es más grande que el Congo belga.

La superficie de una esfera no puede representarse en un plano sin distorsión, y los mapas están hechos para triangular, para saber dónde está un punto concreto, de ahí que sean compatibles la exactitud de localización con esa distorsión de tamaño. La prueba del algodón: los kilómetros cuadrados de cada país o zona frente a lo que ocupa en el mapamundi.

Es una limitación matemática. No existe el mapa perfecto. Algunos conservan distancias, otros superficies, otros formas. Y otros intentan repartir el error para que no se note tanto.

El más famoso es la Proyección de Mercator, inventada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Es la que probablemente estudiaste en el colegio. Y es también la que utiliza Google Maps. Pero tiene un problema evidente: agranda los territorios cercanos a los polos, con lo que los países más certeros en imagen son los qu están en el ecuador o cerca.

¿Por qué se sigue usando la proyección Mercator?

Mercator no diseñó su mapa para comparar tamaños, sino para navegar. Su gran ventaja es que presenta los ángulos. Una línea recta en el mapa representa una ruta de rumbo constante, con lo que no pienses que fue negligencia, sino practicidad. En el siglo XVI eso era clave para la navegación con brújula.

Hoy sigue siendo útil en aplicaciones digitales porque mantiene la geometría local. Si giras 90 grados en el mapa, giras 90 grados en la realidad. Para ciudades y recorridos urbanos funciona muy bien. Una vez más, practicidad, y los mapamundis quedan para "adorno", pero también conocimiento general de los países y su ubicación.

El problema es visual: cuanto más te alejas del ecuador, mayor es la distorsión, con lo que Canadá, Rusia y Groenlandia parecen mucho más grandes de lo que son, aunque en el caso de las dos primeras siguen siendo gigantescas y y siguen siendo los dos países más grandes del mundo.

Canadá ocupa el segundo lugar (alrededor de 9,98 millones km²). En Mercator parece descomunal, cuando en realidad su tamaño es similar a Europa; en cuanto a Rusia, sigue siendo con diferencia el más grande (unos 17,1 millones km²). Sí, es gigantesco, pero no del tamaño exagerado que sugiere Mercator. Harían falta casi dos Rusias para cubrir África.

Groenlandia vs. África: el ejemplo más claro

Si Trump ocupara Groenlandia y no supiera este "contubernio" de los mapas, vería el vaso medio lleno o medio vacío: mucho menos territorio que explotar, pero mucho menos que ocupar.

En el mapa Mercator, Groenlandia parece casi del tamaño de África. No lo es. Es más, la diferencia es abismal:

África: alrededor de 30,37 millones km².

Groenlandia: alrededor de 2,16 millones km².

África es aproximadamente 14 veces más grande que Groenlandia. Sin embargo, en Mercator se ven similares.

Si arrastras Groenlandia hacia el ecuador en herramientas como The True Size, del que se sirve este vídeo explicativo y comparativo en YouTube, la diferencia salta a la vista. Veamos más ejemplos.

Argentina, Chile y el "efecto sorpresa"

La distorsión también nos engaña al revés. Países del hemisferio sur parecen más pequeños de lo que son.

Argentina (2,78 millones km²) es más grande de lo que solemos imaginar. Superpuesta sobre Europa, ocupa más de una cuarta parte del continente y puede extenderse desde Portugal hasta Rusia si la giras.

Chile es otro caso llamativo. Su superficie no es gigantesca (756.000 km²), pero su longitud es extraordinaria: más de 4.300 km de norte a sur. Colocado sobre Europa, cruza varios países.

África: el continente subestimado

África é o grande "perjudicado" visual de Mercator. Con 30 millones de km², dentro de África caben simultáneamente EEUU, China, India y gran parte de Europa. Y aún así sobre espacio.

Esta percepción distorsionada tiene consecuencias culturales y geopolíticas. Durante décadas, la imagen visual de un África "pequeña" influyó en cómo se percibía su peso global.

Otros datos que sorprenden

Alemania es ligeramente más pequeña que España.

es ligeramente más pequeña que España. México es casi un quinto del tamaño de EEUU, pero si lo colocas sobre Europa lo cruza de oeste a este.

es casi un quinto del tamaño de EEUU, pero si lo colocas sobre Europa lo cruza de oeste a este. Indonesia , cuarto país más poblado del mundo, es tan largo que puede atravesar EEUU o Europa entera si se coloca en horizontal. También engaña Japón de extremo a extremo de sus islas.

, cuarto país más poblado del mundo, es tan largo que puede atravesar EEUU o Europa entera si se coloca en horizontal. También engaña Japón de extremo a extremo de sus islas. ¿Y la Antártida? Pues es enorme, pero tampoco tanto: unos 14 millones de km²), casi la mitad de África, aunque más grande que Europa.

Incluso pequeñas comparaciones coloniales sorprenden: Bélgica es 76 veces más pequeña que la República Democrática del Congo, país que colonizó.

Entonces, ¿cuál es el mapa "correcto"?

No existe uno perfecto. La Proyección de Gall-Peters conserva superficies reales, pero deforma las formas. Otras, como Robinson o Winkel-Tripel, buscan equilibrio visual.

Cada mapa responde a una prioridad distinta:

Mercator : navegación y ángulos.

: navegación y ángulos. Gall-Peters : tamaños reales.

: tamaños reales. Robinson/Winkel-Tripel: compromiso visual.

El problema no es Mercator en sí. Es usarlo para lo que no fue diseñado: comparar tamaños. De cualquier forma, que viva la geografía.