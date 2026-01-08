Yago Rodríguez, experto militar: "La unidad de elite de Dinamarca en Groenlandia usa un fusil de hace 110 años porque los modernos fallarían a 45 grados bajo cero"

La tensión que se vive y que parece que continuará experimentándose durante los próximos meses respecto a Groenlandia y las aspiraciones estadounidenses sobre dicho territorio están haciendo que esta gran isla, perteneciente a Dinamarca, y que hasta ahora podía ser casi desconocida para gran parte del planeta, está copando titulares, siendo el tema central en entrevistas, podcast, y evidentemente, en la política real.

Las declaraciones que la administración Trump lleva haciendo desde hace meses sobre sus intenciones de anexionarse y adueñarse Groenlandia han incendiado el clima geopolítico hasta un punto pocas veces visto desde décadas. Y es que las prácticas de Washington desde que Trump llegó al poder no han hecho nada más que tensar la cuerda respecto a sus enemigos... pero también aliados.

Aranceles, declaraciones incendiarias, imposición de pagar el 5% del PIB a los países aliados pertenecientes a la OTAN y recientemente la captura de Nicolás Maduro, han hecho que la situación de la política mundial se convierta en un polvorín que puede estallar en cualquier momento.

Sin embargo, y volviendo al tema de Groenlandia, hay que destacar que al encontrarse en el ojo del huracán desde un tiempo hacia acá, numerosos expertos militares, geopolíticos del más alto nivel y políticas de la plana mayor de Europa, Rusia y Asia, estén analizando la situación con temor, pero también con rigurosidad.

Es tal el clima de tensión que muchos de estos expertos están analizando minuciosamente cada detalle militar, legal y político que se están dedicando horas y horas en programas de televisión, canales de Youtube, periódicos, etc.

Uno de ellos es Yago Rodríguez, en cuyo canal de Youtube "Cosas Militares", ha analizado algunos aspectos bélicos muy llamativos que caracterizan a Groenlandia: armamento, efectivos militares, capacidades de defensa o cómo Dinamarca y la propia isla podrían defenderse ante un hipotético -y cada vez más probable- ataque estadounidense.

En este sentido, Rodríguez toca varios asuntos clave en esta labor, como son las bajísimas temperaturas -Groenlandia se encuentra en el Polo Ártico-, un basto territorio prácticamente deshabitado o los escollos a los que tendrían que hacer frente sus efectivos para proteger el territorio.

Qué es la Patrulla SIrius

Así, Rodríguez destaca que un factor clave son las bajísimas temperaturas, que en muchos momentos del año pueden alcanzar los 45 bajo grado. Esto hace complicadísima cualquier maniobra militar en dicho terreno ya que, como se pueden imaginar, el armamento actual, por muy avanzado que sea, no se encuentra preparado para actuar en climas y zonas tan extremas.

Sin embargo, al ser este el día a día de la vida en Groenlandia, sus tropas están preparadas y acostumbradas a dicho clima. Por ello, Rodríguez destaca que Dinamarca cuenta con "una unidad única con una habilidad única", se trata de la Patrulla Sirius, surgida en 1941.

"Usan trineos tirados por hasta 15 perros", pero además señala que sus patrullas exigen "dos meses de andadura a temperaturas inferiores a 45 grados bajo cero en pleno invierno ártico en el que sol no aparece en semanas enteras". Es por esto, que apunta que su preparación es extrema, sus competencias son únicas, ya que la zona que vigilan es incomparable a ninguna otra zona del mundo y señala que por este motivo su armamento tiene "110 años" de vida, ya que las armas modernas no pueden actuar en condiciones tan sumamente extremas.