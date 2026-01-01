Pagar por mirar: la polémica medida que entra en vigor el 1 de enero y que va a indignar a millones de turistas en 2026

Hace solo unos días se anunció oficialmente que, a partir del 6 de enero, uno de los monumentos más visitados y fotografiados de Roma, la Fontana de Trevi, tendrá precio: dos euros, ese será el precio que han de pagar los turistas a partir de esa fecha para acercarse y tirar monedas al agua de la fuente con la ilusión de que se cumpla un deseo.

La polémica decisión responde a la necesidad de proteger el monumento del acoso turístico que vive la ciudad y que tiene a muchos vecinos en pie de guerra. Esto pasa en Roma, pero también en otras ciudades italianas que cada año reciben a millones de turistas.

El Balcón de Julieta en Verona. Luca Ghidoni

Una de ellas es Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, que también ha copiado la iniciativa con uno de los rincones que cada año reciben un peregrinación de visitantes. Se trata del Balcón de Julieta, que es muy similar al que se recrea en la obra y donde los amantes se declaran su amor, cuyo acceso durante las navidades, desde el 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, tenía un precio de 12 euros.

Aunque en Verona han ido más allá y además de poner entrada, limita el número de personas a 100 a la vez y limita el tiempo de estancia a un minuto.

La entrada solo se ha exigido durante la Navidad pero las autoridades han dejado abierta la posibilidad de recuperarla en otras épocas de alta afluencia turística.