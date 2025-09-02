En Reino Unido destacan que un millón de pasajeros podrían verse perjudicados por la cancelación de vuelos de Ryanair con destino a España

Preocupación en Reino Unido por los planes de la aerolínea Ryanair. Tal y como recoge la edición británica de Yahoo News, en el país destacan que un millón de pasajeros podrían verse afectados por la cancelación de vuelos a España.

La eliminación de plazas para volar con destino a España por parte de Ryanair entraría en vigor este invierno y, según apuntan desde Reino Unido, se produciría como respuesta a la decisión de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias a las aerolíneas.

En concreto, Aena cobra tasas a las aerolíneas por el uso de sus infraestructuras y servicios, por el uso de pistas, terminales y pasarelas, por servicios de seguridad, tránsito aéreo, meteorología, y para cubrir los costes operativos y de mantenimiento de los aeropuertos.

Las tasas aeroportuarias son fijadas por la propia Aena y son aprobadas por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC). De cara al año 2026, Aena ha anunciado un incremento de las tasas aeroportuarias del 6,5%.

Ese encarecimiento de las tasas aeroportuarias (que elevará el cargo máximo por pasajero a 11,03 euros) se aplicará a partir de finales de marzo de 2026 y ya ha sido aprobado por la CNMC.

Más allá de para las propias aerolíneas, esta subida de las tasas aeroportuarias no es una buena noticia para los viajeros, en quienes suelen repercutirse parte de estos costes y quienes sufren la mencionada eliminación de plazas que aerolíneas como Ryanair podrían llevar a cabo.