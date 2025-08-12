Ryanair le niega el equipaje de mano y toma una decisión drástica para evitar la multa que provoca miles de aplausos
Un encontronazo con el personal de la aerolínea low cost irlandesa ha terminado convirtiéndose en una escena insólita que ya circula por todo internet.
A Daniel Gálvez le bastaron diez minutos, un poco de maña y mucha determinación para ganarse una ovación en el aeropuerto. Este turista español, que viajaba con Ryanair desde Palma a Málaga, se topó con una situación tan común como irritante para el resto de los pasajeros: su maleta de cabina no cumplía, según el personal, con las medidas que dicta la lowcost irlandesa. En el vuelo de ida nadie le puso pegas, pero a la vuelta, todo cambió.
Sucedió, como muchas otras veces, en la puerta de embarque del vuelo, con decenas de pasajeros esperando su turno para entrar al avión y el personal de Ryanair revisando, uno a uno, todos los bultos. Cuando llegó el turno de Gálvez, los trabajadores de la aerolínea de bajo coste le advirtieron que su maleta no cumplía con las medidas de la compañía y que tendría que pagar 70 euros por facturarla. “Me habría costado más que el propio vuelo”, protestó. Así que, acto seguido, ni corto ni perezoso, se puso de cuclillas y empezó a arrancarle las ruedas a la maleta hasta conseguir que encajase en el medidor.
Según recoge Marie France, la escena, grabada por otros viajeros y que se ha difundido a través de la red social X, muestra cómo Gálvez, sentado sobre la maleta en el suelo de la terminal, se emplea a fondo para arrancar las cuatro ruedas del equipaje ante la incrédula mirada de los empleados y los aplausos del resto de pasajeros que esperaban embarcar. Tras varios intentos y con la ayuda de alguna herramienta improvisada, consiguió que la maleta encajara en el compartimento de control de medidas, lo que le permitió subirla a bordo sin pagar el recargo.
“Llevo con esta maleta tres o cuatro años y me costó unos 30 o 40 euros”, dijo al tabloide británico The Sun después de protagonizar la insólita situación. “Le dije a Ryanair que no iba a pagar los 70 euros, registrar mi maleta me habría costado más que el vuelo en sí”.
El caso de Gálvez pone sobre la mesa una realidad que desconcierta a muchos pasajeros: las dimensiones permitidas para el equipaje de mano varían de una aerolínea a otra y, en ocasiones, incluso cambian con el tiempo. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) recomienda que la maleta de cabina no supere los 56 x 45 x 25 centímetros, ruedas y asas incluidas, y que pese como máximo 10 kilos.
En el caso de Ryanair, la política actual distingue entre un “pequeño equipaje personal” de 40 x 30 x 20 centímetros y un “equipaje de cabina” de hasta 55 x 40 x 20 centímetros. La confusión surge cuando un bulto que pasó sin problemas en un trayecto es rechazado en el siguiente, algo que Gálvez vivió en carne propia y que le llevó a improvisar una de las escenas más comentadas de los últimos meses en redes.