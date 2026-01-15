'The Times' se fija en esta ciudad española y la polémica con sus esculturas gigantes: "Parecen superhéroes de cómic"

A la izquierda, Aquama, y a la derecha la escultura de Neptuno que se quiere colocar en el puerto de Málaga en la noticia de 'The Times'.

La polémica que ronda la colocación de dos esculturas de bronce gigantes —de 11 metros de alto una y de 5 metros otra— dedicadas a Venus y Neptuno a la entrada del puerto de Málaga, en pleno centro histórico, ha llegado nada menos que al diario británico The Times.

La colocación de ambas figuras, a cargo del artista Ginés Serrán, ha chocado frontalmente con los malagueños, que han iniciado una recogida de firmas en su contra y también con varias organizaciones locales como la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

"Ha surgido una polémica por los planes para construir grandes estatuas de un dios y una diosa romanos en una ciudad española, que según los críticos quedarían más en un cómic que en un puerto histórico", comienza detallando el diario británico que incluye como foto una comparación de la estatua de Neptuno con Aquaman de Jason Momoa.

Las obras formarían parte de una concesión de la Autoridad Portuaria y se situarían a la entrada del puerto malagueño, en pleno centro de la ciudad, durante 25 años. Esa temporalidad es precisamente lo que defendió Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad.

"Es un tema debatible y se encuentra en un lugar muy visible", señaló y destacó que podría ser "una exposición temporal de corta duración" y que esta sería en torno a seis meses. Eso sí, con los costes de cerca de 70.000 euros de montaje que ello supone y una cifra similar para el desmontaje.

Ambas esculturas tendrían la siguiente estructura:

Ambas obras irán situadas en unos pedestales de tres metros en la entrada peatonal al puerto de Málaga.

en la entrada peatonal al puerto de Málaga. Neptuno, de 11 metros de altura , tendría, según su autor, una red de pesca como "guiño a la tradición marinera de la ciudad".

, tendría, según su autor, una red de pesca como "guiño a la tradición marinera de la ciudad". Venus, de 5 metros de altura, tendría en sus manos un sol, como referencia directa a la Costa del Sol.

tendría en sus manos un sol, como referencia directa a la Costa del Sol. A los pies de ambas esculturas irían dos leones de bronce.

Un "inconfundible atractivo kitsch" que ha despertado las críticas de los malagueños

Las críticas han llegado por prácticamente todos los sectores de la ciudad, tal y como recuerda The Times, que destaca especialmente las declaraciones de la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Allí las calificaron como "pretenciosas y grandilocuentes", así como aseguraron que tenía un "inconfundible atractivo kitsch" y que estas eran "más propias de los cómics de superhéroes del universo Marvel" que de un puerto histórico del Mediterráneo.

En el mencionado periódico también se hacen eco de la entrevista con El País de la presidenta de la Academia de Bellas Artes, Rosario Camacho: "Cuando vimos que empezaban a colocar los pedestales, nos preguntamos qué harían allí. Y cuando nos enteramos del proyecto decidimos emitir el comunicado".

Por su parte, Jesús Marín, decano de la academia, señaló que se trataba de una instalación "muy frívola" y que la calidad artística de las obras era "discutible". Al llamamiento de los responsables de esta academia de artes se han sumado personalidades locales como el arquitecto Salvador Moreno Peralta, padre del cantante Pablo Alborán.

El arquitecto ha solicitado la "paralización del montaje y que la actuación se someta a licencia municipal y al dictamen de la Comisión de Patrimonio" ya que se ubica en un espacio público declarado histórico-artístico como es la entrada peatonal al puerto.

Los ciudadanos, por su parte, han recogido cerca de 1.500 firmas en algo más de 24 horas a través de plataformas como Change.org para paralizar su instalación.

Qué dice Ginés Serrán, el autor de las esculturas

Serrán se ha defendido ante las críticas asegurando que la instalación de las esculturas, que asegura que están valoradas en tres millones de euros, tiene que llevarse a cabo para que la ciudad pueda "acostumbrarse a ellas" y que con el tiempo se convertirán en "un icono de la ciudad".

"Este escándalo daña a mi trabajo, a mi reputación como artista y a mi dignidad", ha señalado el artista en una entrevista con El Español, donde ha recordado que las esculturas ni han podido ser vistas.

"Lo más importante es el juicio del pueblo, no el de cuatro personas con envidias o recelos. Que las obras hablen por sí mismas", ha añadido y ha asegurado que lo hace como un homenaje a la ciudad, con la que estaba muy vinculado su padre.

Eso sí, ha cargado contra el valor escultórico de la ciudad. “Málaga tiene muchos museos, pero en la calle no podemos compararnos con Madrid, Barcelona, París o Roma. Esta obra embellecerá la ciudad y hará que los malagueños se sientan orgullosos", añadió.