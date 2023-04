Este es el último día para poder inscribirse en los viajes del imserso de 2023

Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos necesarios para apuntarse a los viajes del Imserso podrán hacerlo desde ya. Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, el próximo 15 de mayo será la fecha límite para que se apunten todos los que estén interesados.

Como cada año, entre los meses de septiembre y diciembre, el Imserso organizará viajes para todos los pensionistas. Podrán apuntarse a estos viajes jubilados, viudos y viudas a partir de 55 años, aquellos que reciban prestaciones o subsidios de desempleo con más de 60 años o aquellos que se beneficien de la Seguridad Social y que tengan 65 años.

Junto a ellos, también podrán hacerlo todos los españoles que vivan en el extranjero entre los que están Alemania Portugal, Reino Unido o Francia. Lo podrán hacer tramitar a través de las consejerías de Migración de cada Comunidad Autónoma.

Cómo se adjudican las plazas

Como novedad, este año se ofertarán 70.000 plazas nuevas para el turismo de naturaleza y cultural, como ya adelantó el Ministerio de Belarra. Para ello, todas las compañías interesadas en la organización de estos viajes dispondrán hasta el próximo miércoles, día 4 de mayo, para realizar sus propuestas de cara a la temporada 2023/2024.

Cómo saber qué viajes del Imserso están disponibles en 2023 Los desplazamientos se dividen en tres tipos: costa peninsular, costa insular y turismo de interior.

Pero no son todo buenas noticias, ya que, desde la patronal Hosbec, alertaron al gobierno de que, pese al aumento de todos los costes: transportes, energía, mano de obra, etc. el Gobierno no ha realizado ningún incremento en su financión de pública "ni de plazas disponibles"., por lo que, lamentan que será muy difícil llevar a cabo el programa.

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos han movido ficha, como en el caso de la Generalitat, que a finales de 2023 prorrogó una ayuda de 6,7 euros por persona y noche otorgada a los hoteles que tomen parte como alojamiento durante los viajes.