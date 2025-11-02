Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una estadounidense viaja a un pueblo de Ourense y sentencia: "Parece que estoy en un cuadro, parece un Van Gogh"
Una estadounidense viaja a un pueblo de Ourense y sentencia: "Parece que estoy en un cuadro, parece un Van Gogh"

Uno de los rincones más “relajantes” de la región gallega.

El río Arnoya a su paso por el pueblo de A Arnoia en la provincia de OurenseGetty Images

Galicia deslumbra con un paisaje de montañas escarpadas, praderas interminables y ríos que serpentean entre bosques centenarios, consolidándose como una tierra de belleza salvaje y leyendas que atrae a quienes buscan naturaleza en estado puro. En ese escenario, la creadora de contenidos Rachel Anne, nacida en Estados Unidos y afincada en Galicia, se ha hecho viral tras regalar a sus seguidores un paseo por uno de los municipios más bellos de la región.

La influencer, que suele comparar la vida en Galicia con la de su país natal, ha iniciado recientemente un proyecto en redes sociales en el que visita diversos pueblos de España con el objetivo de descubrir su encanto. El primer destino elegido ha sido A Arnoia, un pequeño municipio de la comarca del Ribeiro, al que ha definido como uno de los rincones más “relajantes” de Ourense.

Se trata de una localidad de menos de 1.000 habitantes que destaca por estar rodeada de viñedos y naturaleza en estado puro. Rachel Anne la describe con asombro: “Parece que estoy en un cuadro, parece un Van Gogh”. El vídeo, difundido en su cuenta de Instagram, muestra paseos junto al río y extensos viñedos que, según la autora, huelen “muchísimo a vino” y resultan “extremadamente relajantes”.

Perfecto para desconectar

Situado en la confluencia de varios ríos y en el corazón de la denominación Ribeiro, A Arnoia ofrece paisajes de laderas plantadas de vid y paseos fluviales. Sus senderos ribereños, miradores y pequeñas bodegas familiares atraen a quienes buscan un turismo tranquilo, ligado tanto a la cultura del vino como al ocio al aire libre. La localidad forma parte de la red de municipios que explotan su patrimonio natural y vitivinícola como reclamo turístico.

En el vídeo, Rachel alterna planos de senderos y riberas con comentarios en tono de sorpresa y humor: además de comparar el entorno con un cuadro, dice entre risas que el paseo es “el más relajante de mi vida” y deja caer que podría plantearse mudarse allí. Esto ha vuelto a centrar la atención sobre el potencial turístico de A Arnoia y la comarca del Ribeiro, donde la viticultura modela el paisaje desde hace siglos.

Sus impresiones han despertado numerosas respuestas en los comentarios, entre ellas del propio Concello de A Arnoia: “Encantados de que visites o noso concello, esperamos verte por aquí en máis ocasións”. Rachel Anne prosigue con su serie de escapadas rurales, poniendo foco en aldeas ourensanas de pequeño tamaño y en la vida diaria de sus habitantes con el fin de mostrar la riqueza paisajística y cultural de rincones que a menudo pasan desapercibidos.

