Visita más de 80 países y se cuelan dos vecinos de España en su variado top 5

Mucha gente sueña con recorrer el mundo y conocer cuantos más lugares mejor, pero esto no siempre es posible. El trabajo, la falta de dinero o diversos compromisos a veces convierten este sueño en una aspiración difícil de alcanzar para muchos. Aun así, los que tienen la suerte de viajar con frecuencia suelen compartir sus experiencias en redes sociales, haciendo llegar cada paisaje y cada tradición a aquellos con menos suerte que lo ven desde casa.

Este es el caso de Mark Wolters, la cara detrás del popular canal Wolters World, quien asegura haber visitado más de 80 países. En una entrevista con el medio británico Express, el vlogger estadounidense dice que su objetivo es evitar que otras familias "desperdicien sus merecidas vacaciones" siguiendo consejos poco realistas de otros vídeos “engañosos”. Por ello, ha compartido cuáles son sus destinos favoritos.

Los predilectos europeos

Mark, que proviene del pequeño pueblo estadounidense de Quincy, en Illinois, asegura haber visitado una cantidad asombrosa de países. En lo que se refiere a Europa, el creador destaca especialmente Francia e Italia por la calidad gastronómica, la riqueza cultural y la facilidad para conectar si uno conoce algo del idioma local. “No puedo dejar de visitarlos”, asegura con cariño.

La catedral de Notre Dame, en París, durante la noche Richard Silver Photo vía Getty Images

Al hablar de Francia destaca no solo su gastronomía y su moda, sino también su papel clave a nivel mundial como miembro de la OTAN. Además, Wolters resalta su admiración por lugares tan emblemáticos como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Museo del Louvre y el Arco del Triunfo. Aunque Italia no se queda atrás, ya que alberga algunos de los monumentos más famosos del mundo, como el Coliseo, la Fontana de Trevi y el Foro Romano.

De hecho, el creador destaca su rico patrimonio cultural, ya que muchos de los nombres más reconocidos del mundo del arte provienen de Italia, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Caravaggio. Sin embargo, fuera de Roma, la capital, los turistas se sienten atraídos por otros lugares destacados como las impresionantes ciudades de Venecia y Florencia.

Coliseo de Roma en una imagen de archivo. Getty Images

Otros grandes favoritos

Fuera de Europa, Mark señala a Brasil y Ruanda como sus favoritos: Brasil, país en el que llegó a vivir y donde la mezcla de gastronomía, música y naturaleza le dejó una huella afectiva; y Ruanda, la pequeña nación de las “mil colinas” en África oriental, que le sedujo por su paisaje montañoso, la experiencia cercana con la vida salvaje y la sensación de aventura y conservación que ofrece.

Su forma de elegir destinos favoritos deja entrever qué factores valora un viajero con décadas de experiencia sobre la maleta: autenticidad, buena comida, patrimonio y la facilidad para relacionarse con la gente local. Para quienes estén organizando rutas por Europa, Francia e Italia son países que, según el vlogger, siempre merecen una visita.