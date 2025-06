Vuela 14 horas para ir a la boda de sus amigos y cuando llega el chasco se escucha desde allí

Las bodas. La celebración del amor entre parejas es uno de los eventos más bonitos, sobre todo, si se quiere a los protagonistas del enlace. Y, aunque sea así, estas suelen suponer un importante desembolso. Este aumenta, además, si la fiesta se va a celebrar en otra ciudad.

Una historia así es la que han relatado sus protagonistas a la revista People y ha recogido el portal web italiano Il Mattino. Se trataba de una pareja que voló 14 horas para poder acudir y estar presentes en el gran día de uno de sus amigos.

El lugar que escogió el amigo en cuestión con su pareja fue Argentina. Yasemin Sarli , de 31 años, y Davide, de 36 años, reservaron un viaje para trasladarse hasta allí y no perderse el evento con tres meses de antelación.

"El novio decía 'quiero una boda pequeña, con familiares y amigos cercanos', pero mi novio escuchaba 'claro que vienes", ha relatado Yasemin. Y, conforme se iba acercando la gran fecha, recuerda que no tenían mucha información acerca del enlace.

"No teníamos información. Ni dirección ni hora. En ese momento, empezamos a preguntarnos: 'Un momento... ¿de verdad estamos invitados?'. Pero como ya estaba todo reservado y pagado, no había vuelta atrás", ha dicho.

Efectivamente, no contaban con invitación. Tras desplazarse a Buenos Aires desde Fráncfort preferían no cruzarse ni con invitados ni con los novios. "Era demasiado embarazoso y no queríamos desviar la atención de su gran día", contó la mujer.

Finalmente, la pareja empezó un período de vacaciones en el que trataron de relajarse y siempre buscando no encontrarse con nadie que acudiera a la boda, que se encontraban hospedados en el mismo hotel.