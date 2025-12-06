La española que trabajó para la NASA antes de vender su empresa a Apple, comparte la surrealista prohibición que tuvo durante una semana: "No podía mirar en una dirección"

Cuando Elisenda Bou, ingeniera española especializada en constelaciones de satélites, recuerda sus años colaborando con la NASA, hay una anécdota que siempre despierta incredulidad. En uno de los proyectos en Houston, mientras participaba en pruebas en gravedad cero, le impusieron una prohibición tan estricta como surrealista durante varios días: "Durante una semana yo no podía mirar en una dirección en campo abierto", explica en el podcast de Itnig. Un operario la vigilaba constantemente para asegurarse de que no giraba la cabeza hacia ese punto concreto.

Ni satélites, ni deep learning, ni algoritmos para medios globales. Lo más surrealista que vivió Elisenda fue que un país entero decidió que ella, una investigadora invitada, no podía girar el cuello hacia la derecha durante una semana.

¿El motivo? Nunca se lo aclararon. Lo único seguro es que ella era la única foreign national del proyecto, sin las credenciales de seguridad necesarias para ver aquello que Estados Unidos consideraba altamente sensible. "Había un hangar, algún avión, algún invento… cualquier chorrada, pero yo no podía mirar", resume. La orden era tan literal como absurda: "Tápate los ojos, Elisenda, que sale un [censurado]", recuerda entre risas.

Aquella escena resume, mejor que cualquier CV, la trayectoria de una ingeniera española que pasó de trabajar con la NASA a vender su empresa tecnológica a Apple por una cifra que nunca ha podido revelar, pero que distintas estimaciones sitúan en torno a los 50 millones de dólares (unos 42,8 millones de euros al cambio actual).

De satélites y constelaciones a una startup española pionera

Elisenda estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en Barcelona y se especializó en uno de los campos más complejos de la industria aeroespacial: cómo coordinar miles de satélites en constelación. Su doctorado, desarrollado en colaboración con Maryland, MIT y NASA, la situó en la élite de un sector dominado por agencias nacionales y gigantes tecnológicos.

Pero cuando le ofrecieron quedarse en Estados Unidos para continuar su carrera, algo no encajó. Para avanzar necesitaba la nacionalidad estadounidense. Y no estaba dispuesta. “A mí me encanta Barcelona”, dice. Así que regresó a España. Ahí empezó todo.

A su vuelta conoció al emprendedor Juan Carlos Riveiro y juntos fundaron Vilynx, una startup adelantada a su tiempo que proponía algo que hoy forma parte de la era de la IA: aprender del mundo sin datasets supervisados. Cuando todo el aprendizaje automático dependía de imágenes de gatos y perros, como explica, ellos buscaban construir sistemas capaces de entender audio, vídeo y texto de manera autónoma.

Montaban servidores con tarjetas gráficas de gaming compradas en tiendas, literalmente torres de PC llenas de ventiladores. "Nosotros comprábamos tarjetas de Nvidia comerciales… y las montábamos en torres, cables, ventiladores, todo casero". A veces el calor alcanzaba 50 grados y las GPU literalmente se fundían.

Su primer gran hallazgo llegó al trabajar con medios estadounidenses. Procesaron miles de horas de vídeo, radio, textos y archivos históricos, adelantándose años a lo que hoy llamamos IA multimodal. Desarrollaron incluso un algoritmo capaz de generar resúmenes automáticos de vídeo mucho antes de que YouTube popularizara esa función.

La compra inesperada: "No nos estábamos planteando vender"

Durante años, gigantes como Twitter, Google o Apple se interesaron por Vilynx, pero fue al inicio de la pandemia cuando llegó la decisión final. Estaban cerrando una ronda, llegó el Covid y el mundo se paralizó. Apple presentó una oferta. "No nos estábamos planteando vender", indica. Pero el equipo votó. La estabilidad para 50 empleados pesó más que el riesgo de seguir solos en plena crisis mundial.

Apple se quedó con el equipo y con toda la propiedad intelectual. Elisenda pasó a liderar desde Barcelona parte del área de media knowledge de la compañía. Y aunque nunca ha podido contar detalles, sí admite que es una empresa que "se adapta a tu momento vital" y que la trató siempre muy bien.