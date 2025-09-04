Comprobar Lotería Nacional en directo hoy jueves 4 de septiembre: resultados del sorteo y décimo
Comprueba los números premiados en el directo de la Lotería Nacional de hoy jueves 4 de septiembre en el que un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros por décimo, puede ser tuyo.
El número 39.805 ha sido agraciado con el primer premio en el sorteo de Lotería Nacional de jueves 4 de septiembre de 2025. Los afortunados acertantes se llevan 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo. Los números anterior y posterior al primer premio se llevan el premio por aproximación de 12.000 euros. También se reparten premios de 300 euros a los 99 números restantes de la centena.
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, corresponde al número 95.366, premiado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo.
Estos son los números premiados en la Lotería Nacional del 4 de septiembre con las extracciones a las cuatro últimas cifras, de 75 euros: 9073, 6760, 7115 y 5506.
Los números premiados con el premios a las 3 últimas en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy son: 551, 925, 554, 465, 227, 921 y 995. El premio para esta categoría del sorteo del jueves 4 de septiembre asciende a 15 euros por décimo.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy con las extracciones a las dos últimas cifras, de 6 euros al décimo: 67, 96, 96, 52, 30, 90, 56, 25 y 79.
¡Ya empieza la Lotería Nacional! El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte hoy jueves 4 de septiembre de 2025, 12.600.000 de euros en premios. Comprueba tu número y consulta el resultado de la Lotería Nacional de España en directo en esta misma página. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!
Al final del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy se anunciarán tres cifras agraciadas con el reintegro. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 3 euros.
Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de España son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo de hoy jueves 4 de septiembre termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 6, 15, 75 euros a la serie respectivamente.
Los números anterior y posterior al primer y segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 4 de septiembre también se llevan un pequeño premio. El premio es de 12.000 euros para los números cercanos al primer premio y 7.470 cada uno para el segundo premio.
En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves 4 de septiembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
La Lotería Nacional de hoy jueves 4 de septiembre está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Recordamos que se reparten 12.600.000 euros en el sorteo de hoy.
La Lotería Nacional hoy 4 de septiembre arranca a las 21:00 horas (horario peninsular) desde el Salón de Actos de Loterías y Apuestas del Estado. Tiene una duración de 20 minutos. Puedes ver este sorteo hoy en directo a través de nuestra página. Tan solo tienes que refrescar para conocer los números premiados y comprobar los décimos agraciados con algún premio.
¡Buenas tardes! Arrancamos la retransmisión del directo del sorteo de la Lotería Nacional que se celebrará hoy jueves 4 de septiembre, en el que se reparte un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, casi nada. ¡Mucha suerte a todos los participantes!