Comprobar Lotería Nacional en directo hoy jueves 4 de septiembre: resultados del sorteo y décimo

Todos los premios del sorteo de hoy

En este sorteo de la Lotería Nacional del jueves 4 de septiembre de 2025, estos son todos los premios a los que puedes optar:



- Primer premio de 30.000 euros al décimo

- Segundo premio de 6.000 euros al décimo

- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros

- Reintegros de 3 euros