Resultado Eurojackpot: comprobar número hoy martes 23 de diciembre

El resultado del Eurojackpot de hoy, martes 23 de diciembre de 2025es el 24, 29, 35, 40 y 41 y los soles los números 06 y 07.

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. En esta lotería, los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de hasta 120 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.