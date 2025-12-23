Resultado Euromillones: comprobar número hoy martes 23 de diciembre

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 23 de diciembre de 2025, ha agraciado a la combinación formada por los números 08, 26, 27, 29 y 44, y las estrellas, formadas por los números 11 y 12. Además, El Millón ha premiado con 1 millón de euros al código WNH08175.

Resultado del sorteo de Euromillones

Combinación ganadora: 08, 26, 27, 29 y 44

Estrellas: 11 y 12

El Millón: WNH08175

Para jugar al Euromillones debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además de jugar a Euromillones participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

Este sorteo tienen un bote garantizado de al menos 17 millones de euros pudiendo alcanzar un máximo de 250 millones de euros. Resultarás premiado en el sorteo si aciertas al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.