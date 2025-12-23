Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy martes 23 de diciembre
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 23 de diciembre de 2025 es el 11, 14, 22, 30, 33 y 37, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 7.
Resultado del sorteo de la Bonoloto
- Combinación ganadora: 11, 14, 22, 30, 33 y 37
- Número complementario: 3
- Reintegro: 7
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números. Estas son las categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.