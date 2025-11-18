Resultado Euromillones: comprobar número hoy martes 18 de noviembre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 18 de noviembre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de dicha lotería, que cuenta con un bote de 135.000.000 euros.

Para jugar al Euromillones debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. La participación en el sorteo, administrado por Loterías y Apuestas del Estado, vale 2,5 euros por apuesta. Pagando esta cantidad optas automáticamente a El Millón, un sorteo adicional con un premio de un millón de euros.

El bote garantizado es de al menos 17 millones de euros, pero puede llegar hasta los 250 millones de euros. Para resultar ganador, es necesario acertar al menos 2 números o 1 número y 2 estrellas.

La celebración del sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado tiene lugar cada martes y viernes de la semana a las 21:00 h (horario peninsular).

El 50% de la recaudación del sorteo de Euromillones se destina a premios, repartidos en 13 categorías en función de los aciertos. Si el primer premio quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.