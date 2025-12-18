ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy jueves 18 de diciembre

Ya conocemos el resultado del Cupón Diario, Mi Día y Super Once del jueves 18 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 es el 31829 de la serie 028. Si has resultado premiado, te llevas 500.000 euros. El Cupón Diario también repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE se celebra semanalmente de lunes a jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular). Cada día, podrás comprobar si tu número se encuentra entre los premiados en El HuffPost.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha premiado al día 27 AGO 1945, siendo el número de la suerte el 06.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. Las categorias de premios fijos ofrecen 5€, 2€ y 1€ al acertar solo el año, el día, el mes y el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 ha dado como ganadora dicha combinación: 03, 04, 05, 07, 09, 13, 16, 18, 34, 41, 43, 49, 54, 55, 70, 71,

77, 78, 83 y 84.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.