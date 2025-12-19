Cuánto te toca con cada premio de la Lotería de Navidad 2025 y probabilidades de ganarlos

Una niña cogiendo una de las bolas en el sorteo de la Lotería de Navidad, en una imagen de archivo. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images)

Jugar a la Lotería de Navidad tiene esa parte de ilusión por ganar que lo hace único. El 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el sorteo, no es un día cualquiera: mirar el décimo desde que el primer niño de San Ildefonso entona uno de los números es la tónica habitual. Las apuestas forman parte de lo entrañable de dicha lotería.

“Va a caer en 7”. “El año pasado tocó un número bajo, este año toca uno alto”. Estas son solo ejemplos de las frases que se pueden escuchar en los corrillos del café de las empresas, en los bares donde se reúnen los parroquianos a tomar su desayuno o directamente en el Teatro Real donde la vibración de la Lotería de Navidad adquiere una tonalidad mayor.

Sea como fuere, 15.304 números tienen algún premio, desde el Gordo hasta el reintegro, pero los que interesan son los mayores. La lista es extensa y quizás alguno olvide que cierta terminación de su décimo puede estar agraciada con un pellizco:

Gordo (primer premio): 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo

4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo Segundo premio: 1,25 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo

1,25 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo Tercer premio : 500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo

: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros al décimo Cuartos premios: 200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo

200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo Quintos premios: 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo

60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo Pedreas de 5 cifras : 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo Aproximaciones al primer premio (nº anterior o posterior ): 20.000 euros a la serie, 2.000 euros al décimo

): 20.000 euros a la serie, 2.000 euros al décimo Aproximaciones al segundo premio (nº anterior o posterior): 12.500 euros a la serie, 1.250 euros al décimo

12.500 euros a la serie, 1.250 euros al décimo Aproximaciones al tercer premio (nº anterior o posterior) : 9600 euros a la serie, 960 euros al décimo

: 9600 euros a la serie, 960 euros al décimo Centenas del primer premio: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Centenas del segundo premio : 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo Centenas del tercer premio: 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo

1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo Centenas de los cuartos premios : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Dos últimas cifras del primer premio : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Dos últimas cifras del segundo premio : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Dos últimas cifras del tercer premio: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Reintegros: 200 euros a la serie, 20 euros al décimo

Probabilidades de que te toque el primer, segundo y tercer premio

Si bien la ilusión por ganar es una de la insignias de la Lotería de Navidad, la realidad es que las probabilidades de salir del sorteo con las manos vacías son mucho más altas que las de ganar un premio. De hecho, un 15% son las posibilidades de hacerte con que sea un pellizco, teniendo en cuenta que el 10% de dicho porcentaje será para recuperar el dinero invertido.

Dado que en los bombos se introduce 100.000 bolas, comprendidas entre los números 00000 y 99999, la probabilidad de ganar el Gordo es de 1 entre 100.000, es decir de un 0,0001%, las mismas que se tienen de hacerse con el segundo y el tercero, al ser todos ellos premios unitarios.

Probabilidades de que te toque un cuarto o un quinto premio

Los porcentajes se elevan en el caso de los cuartos y quintos premios. De hecho, al haber dos cuartos, las posibilidades de hacerte con ese delicioso premio de 20.000 euros por décimo son de 2 entre 100.000 euros, o lo que es lo mismo, de un 0,002%, mientras que las de resultar agraciado con uno de los ocho quintos premios son de 8 entre 100.000, un 0,08%.