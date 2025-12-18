Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 18 de diciembre

El resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 18 de diciembre de 2025 es el 08, 12, 21, 23, 27 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 2. El bote de hoy es de 61.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1807401, premiado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 08, 12, 21, 23, 27 y 43

Número complementario: 47

Reintegro: 2

El Joker: 1807401

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra tres días a la semana: lunes, jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios del sorteo es necesario realizar al menos una apuesta de 6 números (del 1 al 49). Para jugar deberás seleccionar alguno de los métodos de La Primitiva, el de apuesta simple o el de apuesta múltiple, en función al cual, tendrás distintas probabilidades de resultar premiado. Cada apuesta tiene un precio de 1 euro.

Las posibilidades de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva son de 1 entre 139.838.160. A medida la cuantía del premio se va reduciendo, estas probabilidades aumentan considerablemente llegando a tener una posibilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.