Se acerca al super a por la cena, no puede aparcar y esa casualidad le hace ganar 4,3 millones de euros: "Algo me dijo que comprara, me sentía con suerte"

La suerte puede llamar a la puerta en cualquier momento. El 22 de diciembre, fecha de la Lotería de Navidad, se contagia esa ilusión y son muchos los que se despiertan esa mañana con el deseo de que les toque algo, pero siempre habrá alguno que haya saltado de alegría al comprobar que ese décimo que compró hace tiempo ha sido agraciado con una buena suma de dinero.

A parte de estos sorteos extraordinarios, diariamente, en todo el globo, se celebran loterías con premios muy sustanciosos. Euromillones es uno de los más conocidos, pero la Lotería Nacional de Reino Unido también es para tener en cuenta, y si no que se lo pregunten a Sean Henderson.

Un gran golpe de suerte

Este carpintero de 39 años se hizo con un premio en dicha lotería de 3,6 millones de libras, que viene a ser 4,3 millones de euros al cambio. No lo cobrará todo de golpe, recibirá 10.000 libras al mes durante los próximos 30 años.

La compra del billete fue pura casualidad para un padre de familia que no ha tenido mejor regalo para su 40 aniversario, que tendrá lugar la próxima semana. Al ir a hacer unas compras a Lidl vio que todo el estacionamiento estaba lleno, por lo que decidió acudir a The Co-op , una cadena de supermercados de Reino Unido, a tomarse un té.

Allí, mientras degustaba su bebida, vio el billete de esta lotería junto en frente y decidió comprarlo. Sintió una corazonada: "Algo me dijo que comprara un boleto. ¡Me sentía afortunado, y resulta que sí! Esta compra ha cambiado mi vida para siempre, y la de mi hijo también", reconoce orgulloso, tal y como refleja el diario británico Daily Mail.

El café matutino del día siguiente supo a gloria cuando descubrió que, efectivamente, era el ganador de ese gran premio. El nerviosismo se apoderó de él, quería cobrar el boleto cuanto antes: "Tenía mucho miedo de perder el billete o de despertarme y descubrir que todo había sido un sueño", argumenta Sean quien añade que, en los siguientes días, se levantaba y lo primero que hacía era mirar dicho billete para comprobar que lo que le estaba sucediendo era real.

¿Qué va a hacer con el dinero?

A pesar de la gran suma ganada, Sean no tiene ninguna intención de abandonar la carpintería, pero no por ello no va a disfrutar del premio. Sus miras están puestas en España, concretamente en Canarias, donde ha reservado para hacer una escapada de cinco estrellas con su mujer en las próximas fechas.

Sus planes pasan también por hacerse con una nueva casa, celebrar comidas familiares y regalar una PlayStation 5 a su hijo. También quiere tener algunos detalles con el equipo local en el que juega su pequeño.