Gana un millón de euros en Euromillones, dos años después revisa otro billete en su propia boda y la sorpresa es imposible

Un jugador francés ha logrado lo que muchos consideran algo imposible de conseguir: en tan solo dos años, ha ganado dos veces un millón de euros gracias a su código My Million en la lotería Euromillones. Lo más sorprendente es que, la segunda vez que se hizo millonario, ocurrió el día de su boda.

Isabelle Césari, responsable de los ganadores de la Française des Jeux (FDJ), explicó la historia de este afortunado jugador en un video publicado en Facebook, tal y como recogen desde la prensa de Francia.

En el primer premio, el hombre ya había ganado un millón de euros con su código My Million, pero dos años después, mientras se preparaba para casarse nuevamente, decidió dar un paseo con su perro. Durante ese paseo, llevó consigo un billete de Euromillones y, al revisarlo, descubrió que había ganado de nuevo.

"Nos llamó diciendo: '¡Nos lo imaginarán, soy yo otra vez, he ganado otra vez!", recordó Césari, mientras explicaba que el jugador no solo celebraba un nuevo premio, sino también el haberse casado con la mujer de su vida. Ahora, después de este segundo premio, ha disfrutado de su luna de miel en Venecia.

Es más probable que te ataque un tiburón a que te ocurra esto

Cabe destacar que la probabilidad de ganar el Euromillones dos veces es muy baja. En cada sorteo, la posibilidad de acertar los 5 números y 2 estrellas para ganar el premio mayor es de aproximadamente 1 entre 139,838,160.

Si un jugador ya ha ganado una vez, la probabilidad de ganar nuevamente en un sorteo posterior es independiente del primero, lo que significa que la probabilidad de ganar dos veces consecutivas sería de aproximadamente 1 entre 19.5 billones (1 entre 19,543 millones).

Como ejemplo, la probabilidad de ser atacado por un tiburón en un año es de 1 entre 11.5 millones, por lo que sería más probable que te ataque un tiburón que ganar el Euromillones dos veces.