La Bonoloto del miércoles 11 de febrero deja más de 2,6 millones de euros en este pueblo de Tenerife
Loterías
La combinación ganadora del sorteo ha sido 2, 25, 32, 36, 39 y 44, el número complementario el 38 y el reintegro el 9.

La Bonoloto del miércoles 11 de febrero ha dejado un acertante de primera categoría (6) en Los Naranjeros (Canarias), un pueblo de Santa Cruz de Tenerife, el cual ha sido agraciado con más de 2,6 millones de euros. 

Concretamente, el ganador percibirá un total de 2.681.354,10 euros. El boleto acertante ha sido validado en el despacho recetor nº  67.370 de la localidad canaria, situado en la calle Gral del Norte, 334. 

La combinación ganadora de la Bonoloto de ayer ha sido para los números 2, 25, 32, 36, 39 y 44, siendo el número complementario el 38 y el reintegro el 9. La recaudación ha ascendido a 3.058.227,50 euros. 

Resultado de la Bonoloto del miércoles 11 de febrero 

  • Combinación ganadora: 2, 25, 32, 36, 39 y 44
  • Número complementario: 38
  • Reintegro: 9

Otros premios de la Bonoloto de ayer

Además de ese premio mayor, también ha habido acertante de segunda categoría (5 acierto más el complementario) en la administración de loterías nº 39 de L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la administración nº 15 de Palencia, en la nº 12 de Valencia, en la nº 10 de Zamora y en el despacho receptor nº 64.150 de Béjar (Salamanca). 

En total, son cinco los boletos acertantes en esta categoría del sorteo, todos ellos agraciado con 39.319,78 euros.

Cómo funciona la Bonoloto

La Bonoloto es un sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que se celebra todos los días de la semana. Para participar, tienes que seleccionar un mínimo de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49. La selección la puedes realizar tu mismo o dejar que el sistema lo haga por ti de forma aleatoria, tal y como destacan desde Loterías y Apuestas del Estado. 

El precio de cada apuesta es de 0,5 euros, pero es necesario jugar boletos de al menos 1 euros. Los métodos para jugar son dos: apuestas simples, en las que seleccionas únicamente los seis números; o apuestas múltiples, en las que escoges más de seis números (hasta 11) o solamente cinco números en cada apuesta.

