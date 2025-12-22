Lleva 36 años jugando al mismo número y le toca El Gordo tras un viaje de 890 kilómetros

890 kilómetros y 400 décimos. La historia de José Charro, propietario de El Leonés, un bar de Marbella, es de aquellas que son difíciles de olvidar. Cada año, cuando se juega el Sorteo de la Lotería de Navidad, se descubren cientos de historias de aquellos agraciados con alguno de los grandes premios.

Pero el de José es la guinda. Tal y como le ha contado al diario Málaga Hoy, a la periodista María Jesús Serrano, lleva 36 años jugando al mismo décimo, el 79432 y este año ha sido el que por fin le ha tocado el Gordo. Recorrió en coche desde León, donde nació, hasta Marbella, sin saber que iba a repartir 120 millones de euros este 22 de diciembre.

No podía estar de otra forma que no fuera "muy contento" y como mínimo lo ha celebrado "por todo lo alto". Ha contado al citado diario que se siente "muy bien y estoy muy orgulloso" de haber repartido tanto dinero en premios (cada décimo otorgaba en las cuentas bancarias nada más y nada menos que 400.000 euros).

"Marbella me ha dado mucha suerte y mucha vida desde que llegué, es lo mejor que he podido hacer por este pueblo", ha pronunciado, orgulloso, al diario malagueño. El Gordo ha tocado de forma íntegra en León y en Madrid, pero gracias a José, también ha tocado en Marbella.

Lo que debes saber sobre Hacienda y el Gordo

Cada décimo de los 400 que ha repartido, aproximadamente, equivale a 400.000 euros. Es importante saber cuánto se queda Hacienda de estos premios y es que, tal y como indica la propia Agencia Tributaria, se aplica un gravamen del 20% sobre los premios que superan los 40.000 euros.

Por lo tanto, aquellos agraciados con el Gordo, recibirán en sus cuentas bancarias 328.000 euros netos, ya que el 20% que aplica Hacienda se retiene en los 360.000 euros, que equivalen a 72.000.