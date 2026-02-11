Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dónde ha caído el Euromillones del martes 10 de febrero: la suerte se va hasta Sevilla
El ganador del sorteo del Euromillones del martes 10 de febrero de 2026 es el 01, 17, 19, 34 y 42, siendo las estrellas el 05 y 08. Además, el Millón ha agraciado al código XSK88181.

El resultado del Euromillones de ayer martes 10 de febrero fue para la combinación formada por los siguientes números: 01, 17, 19, 34 y 42, mientras que las estrellas fueron para el 5 y el 8. A estos se suma el Millón, premio fijo de 1.000.000 de euros, que ha ido a parar al código XSK88181

Resultado de Euromillones del martes 10 de febrero

  • Combinación ganadora: 01, 17, 19, 34 y 42
  • Estrellas: 5 y 8
  • El Millón: XSK88181

Dónde ha caído el Euromillones del 10 de febrero

El sorteo de Euromillones del 10 de febrero no ha tenido acertantes ni de primera categoría (5 + 2) ni de segunda categoría (5+1), pero sí que en España ha habido un afortunado de tercera categoría (5+0). Al no haberse adjudicado el premio mayor, el bote para el próximo sorteo asciende a 51 millones de euros.

Un boleto acertante de dicha categoría, agraciado con 102.136,11 euros, ha sido validado en el despacho receptor nº 72.130 de Marinaleda (Sevilla), ubicado en la Avenida de la Libertad, 105. 

La fortuna de este sorteo ha llevado la suerte, más si cabe, a Sevilla. Y es que el agraciado con ese premio de El Millón, dotado con un millón de euros, ha sido validado en la administración nº 29 de la capital andaluza, situada en la Avenida Felipe II, 23. 

Cómo jugar a Euromillones y al Millón

El sorteo de Euromillones se celebró por primera vez el 13 de febrero de 2004 en París como resultado de una iniciativa conjunta de las loterías nacionales de Francia, España y Reino Unido. Actualmente se celebra en estos tres países además de en Portugal, Irlanda, Bélgica, Suiza, Austria y Luxemburgo. 

Esta lotería tiene lugar todos los martes y los viernes sobre las 21:00 horas en España. Para participar se tiene que escoger cinco números comprendidos entre el 1 y el 50, además de dos estrellas entre el 1 al 12. Para optar al premio mayor, hay que acertar todos los números de la combinación, pero como ya hemos adelantado hay diferentes categorías de premios. El bote máximo desde 2024 se sitúa en 250 millones de euros. 

Asimismo, además de al sorteo de Euromillones, la adquisición de un cupón da la opción de hacerse con El Millón. Cada boleto comprado en España genera un código alfanumérico único y uno resulta agraciado con el mencionado millón de euros.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

