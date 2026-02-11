Dónde ha caído el Euromillones del martes 10 de febrero: la suerte se va hasta Sevilla

El resultado del Euromillones de ayer martes 10 de febrero fue para la combinación formada por los siguientes números: 01, 17, 19, 34 y 42, mientras que las estrellas fueron para el 5 y el 8. A estos se suma el Millón, premio fijo de 1.000.000 de euros, que ha ido a parar al código XSK88181.

Resultado de Euromillones del martes 10 de febrero

Combinación ganadora: 01, 17, 19, 34 y 42

Estrellas: 5 y 8

El Millón: XSK88181

Dónde ha caído el Euromillones del 10 de febrero

El sorteo de Euromillones del 10 de febrero no ha tenido acertantes ni de primera categoría (5 + 2) ni de segunda categoría (5+1), pero sí que en España ha habido un afortunado de tercera categoría (5+0). Al no haberse adjudicado el premio mayor, el bote para el próximo sorteo asciende a 51 millones de euros.

Un boleto acertante de dicha categoría, agraciado con 102.136,11 euros, ha sido validado en el despacho receptor nº 72.130 de Marinaleda (Sevilla), ubicado en la Avenida de la Libertad, 105.

La fortuna de este sorteo ha llevado la suerte, más si cabe, a Sevilla. Y es que el agraciado con ese premio de El Millón, dotado con un millón de euros, ha sido validado en la administración nº 29 de la capital andaluza, situada en la Avenida Felipe II, 23.

Cómo jugar a Euromillones y al Millón

El sorteo de Euromillones se celebró por primera vez el 13 de febrero de 2004 en París como resultado de una iniciativa conjunta de las loterías nacionales de Francia, España y Reino Unido. Actualmente se celebra en estos tres países además de en Portugal, Irlanda, Bélgica, Suiza, Austria y Luxemburgo.

Esta lotería tiene lugar todos los martes y los viernes sobre las 21:00 horas en España. Para participar se tiene que escoger cinco números comprendidos entre el 1 y el 50, además de dos estrellas entre el 1 al 12. Para optar al premio mayor, hay que acertar todos los números de la combinación, pero como ya hemos adelantado hay diferentes categorías de premios. El bote máximo desde 2024 se sitúa en 250 millones de euros.

Asimismo, además de al sorteo de Euromillones, la adquisición de un cupón da la opción de hacerse con El Millón. Cada boleto comprado en España genera un código alfanumérico único y uno resulta agraciado con el mencionado millón de euros.