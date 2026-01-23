Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Bonoloto hoy: comprobar número del viernes 23 de enero
Redacción HuffPost
El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 23 de enero de 2026, ha sido para el número 10, 11, 14, 17, 26 y 44, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 6.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

  • Combinación ganadora: 10, 11, 14, 17, 26 y 44
  • Número complementario: 35
  • Reintegro: 6

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla compuesta con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones en apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.

En la Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números. En lo que respecta a la categoría de premios: 

  • Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
  • Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
  • Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
  • Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
  • Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

