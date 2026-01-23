Bonoloto hoy: comprobar número del viernes 23 de enero

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 23 de enero de 2026, ha sido para el número 10, 11, 14, 17, 26 y 44, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 6.

Resultado del sorteo de la Bonoloto

Combinación ganadora: 10, 11, 14, 17, 26 y 44

Número complementario: 35

Reintegro: 6

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla compuesta con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones en apuestas sencillas de varios bloques o una combinación de más números. Cada apuesta con 6 números seleccionados tiene un precio de 0,50€, y el mínimo para jugar es de 1€, es decir, que deberás realizar un mínimo de 2 apuestas.

En la Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números. En lo que respecta a la categoría de premios:

Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación

Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación

Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %

Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %

Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros

Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.