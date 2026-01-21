Logran ganar 50.000 euros al año durante 10 años gracias a la lotería de su país: "Sin duda voy a hacer algo por mis hijos"

Una pareja de ancianos abrazándose y sonriendo antes de sentarse a hacer una barbacoa con la familia en un patio.

Dos vecinos de Uithoorn, en los Países Bajos, han visto cómo la suerte llamaba literalmente a su puerta. Su código postal, 1423 PV, correspondiente a la calle Roodhalsgans, ha sido uno de los agraciados con el premio Plus de la Lotería de Códigos Postales, un sorteo que garantiza ingresos anuales durante una década.

Gracias a este premio, ambos residentes recibirán 50.000 euros al año durante los próximos diez años, lo que supone un total de 500.000 euros para cada uno, una cifra que les ofrece la posibilidad de impulsar nuevos proyectos, consolidar su trabajo y afrontar el futuro con mayor tranquilidad.

La entrega del premio no pasó desapercibida. El conocido presentador Winston Gerschtanowitz fue el encargado de llevar la noticia hasta el domicilio de los ganadores, apareciendo con diez cheques que simbolizan el pago anual del premio. La escena estuvo cargada de emoción y sorpresa, especialmente para Floris, uno de los afortunados.

“Voy a hacer algo por mis hijos”

Floris abrió la puerta sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Acompañado por su hijo, recibió los cheques con una mezcla de incredulidad y alegría. “Sin duda voy a hacer algo por mis hijos con este premio en efectivo”, aseguró visiblemente emocionado según recoge un medio local.

Para Floris, el dinero además de representar estabilidad económica, también es la posibilidad de mejorar el futuro de su familia y ofrecer nuevas oportunidades a los suyos. El premio llega gracias a su participación en el programa Plus Postcode Loterij (Lotería Postal Plus), un sistema en el que los hogares que participen de una misma zona pueden resultar premiados a la vez.

Sueños de viajes y proyectos personales

Linda, vecina de Floris, también fue una de las grandes ganadoras del mismo código postal. Al conocer la noticia, no dudó en compartir sus planes: “Me encantaría irme de vacaciones a Australia y Japón con esta cantidad”, confesó entre risas. Eso sí, antes deberá resolver un pequeño inconveniente doméstico: “Primero tengo que encontrar a alguien que cuide de mis tres gatos”, añadió.

Linda, al igual que su vecino, participa con dos boletos en el programa Plus, lo que le permitirá disfrutar de un ingreso fijo durante diez años, algo que, según explicó, le dará tranquilidad y margen para cumplir sueños que llevaba tiempo posponiendo.