Sorteo Bonoloto hoy: comprobar número del jueves 18 de septiembre
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.
El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. El precio de cada apuesta que realices en el sorteo de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. La Bonoloto tiene las siguientes categorías de premios:
- Primera categoría (6 aciertos):Se destina el 45 % de la recaudación
- Segunda categoría (5 aciertos + nº complementario): Se destina el 24 % de la recaudación
- Tercera categoría (5 Aciertos): Se destina el 12 %
- Cuarta categoría (4 Aciertos): Se destina el 19 %
- Quinta categoría (3 Aciertos): Premio fijo de 4 euros
Si en un sorteo no hubiese ganador de 1ª categoría, el fondo destinado a esta categoría pasará a incrementar el de la misma categoría del sorteo inmediato siguiente.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.