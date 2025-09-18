Lotería Nacional en directo hoy jueves 18 de septiembre: resultado del sorteo, comprobar número
Sigue en directo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre para saber si tu décimo está entre los premiados en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado.
En la Lotería Nacional de España de hoy las últimas 2, 3 y 4 cifras tienen premio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte un premio a las extracciones de 6, 15, 75 euros por serie respectivamente.
¿Qué ocurre si te quedas muy cerca de los premios principales de la Lotería Nacional? En el sorteo de hoy jueves 18 de septiembre tu décimo tiene premio si coincide con los números anterior y posterior al primer y segundo premio de 12.000 euros y 7.470 euros respectivamente.
El segundo premio de la Lotería Nacional reparte hoy jueves, 18 de septiembre, 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del segundo premio de 150 euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotados de 7.470 euros a la serie respectivamente.
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 18 de septiembre de 2025 está dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). Te llevarás una doble alegría, porque te recordamos que al no superar la barrera de los 40.000 euros, Hacienda no aplica impuesto, por lo que cobrarás todo el dinero limpio.
Los premios gordos de la Lotería Nacional del jueves 18 de septiembre son el primer premio, dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo) y el segundo premio de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Y tú, ¿en qué invertirías estas grandes sumas de dinero de resultar agraciado?
El sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 18 de septiembre comienza a las 21:00 horas (hora peninsular). Este sorteo tiene una duración aproximada de 20 minutos y podrás seguirlo en directo desde esta misma página para comprobar tu décimo y no perderte ningún detalle.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy, jueves 18 de septiembre de 2025.