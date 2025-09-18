Lotería Nacional en directo hoy jueves 18 de septiembre: resultado del sorteo, comprobar número

Primer premio Lotería Nacional del jueves

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 18 de septiembre de 2025 está dotado de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). Te llevarás una doble alegría, porque te recordamos que al no superar la barrera de los 40.000 euros, Hacienda no aplica impuesto, por lo que cobrarás todo el dinero limpio.