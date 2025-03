Una parada a descansar después de una larga jornada de trabajo le hace ganar 500.000 euros invirtiendo solo 5

A un hombre le llegó la suerte en el momento más inesperado con un simple rasca y gana. Albin Kryeziu, de 26 años, originario de Kosovo y residente en Sant'Andrea di Barbarana di San Biagio di Callalta (Italia), gastó sólo cinco euros y se llevó 500.000.

El golpe de suerte se produjo en la casa de apuestas Gioca Tutto, en el centro de la localidad Ponte di Piave. Después de un día de trabajo en una empresa de construcción en San Polo di Piave, Kryeziu se detuvo como de costumbre con su hermano y sus compañeros en el bar y la lotería de Nicola Callegari y Monica Pianca, según cuenta Il Gazzettino.

Mientras esperaba a los demás, decidió probar suerte comprando un rasca y gana “20X”, sin imaginar el resultado. "Ciertamente no lo esperaba. Acababa de regresar del trabajo y me dirigía a casa cuando, en parte para pasar el rato frente al café, compré un rasca y gana, sólo para jugar", dijo el ganador. "Cuando vi ese número en el boleto de apuesta pedí una aclaración en la casa de apuestas y me lo confirmaron: había ganado", agregó.

"Seguiré trabajando pero ahora compraré una casa", afirmó el joven a la prensa italiana. Tras un primer momento de incredulidad, llamó rápidamente a su mujer, quien no podía creer la noticia. Ahora, para el matrimonio con un hijo, se abren nuevas posibilidades.

"Recién empezamos a hablar de ello: quizá compremos una casa nueva, quizá un coche... todavía está por ver. Pasó hace poco y yo también tengo que aceptarlo todavía”, añadió Kryeziu. "Seguimos trabajando como siempre, por supuesto. Pero es una cifra que realmente es útil para una familia joven de cara al futuro", declaró. El importe estará sujeto a tributación al 20%, tal y como se exige para este tipo de premios en metálico.