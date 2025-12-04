ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy jueves 4 de diciembre

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE del jueves 4 de diciembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy jueves 4 de diciembre de 2025 es el de la serie X. El premio del sorteo asciende a 500.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. También se repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Recuerda que con el Cupón Diario tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Si eres de los que juega al Cupón Diario de la ONCE, debes saber que el sorteo se celebra semanalmente de lunes a juevesa partir de las 21:25 h (horario peninsular), y los resultados se pueden consultar en esta misma página una vez finalizado el sorteo.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy jueves 4 de diciembre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. Las categorias de premios fijos ofrecen 5€, 2€ y 1€ al acertar solo el año, el día, el mes y el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del Super Once de hoy jueves 4 de diciembre de 2025 ha dado como ganador a la siguiente combinación: X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Los premios varían en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.