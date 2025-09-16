Una pareja de abuelos trabajadores quiere comprarse una casita y descubre por "el destino" que son millonarios al mirar la nevera

Una pareja australiana del barrio autraliano de Brighton, en Melbourne, se llevó una gran sorpresa al descubrir pasados varios días que tenían un billete de lotería premiado colgado en la nevera, y estaba premiado con 20 millones de dólares australianos (más de 11 millones de euros).

El sorteo de Powerball, que tuvo lugar el jueves 4 de septiembre, tuvo un premio total de más de 40 millones de euros y la pareja fue uno de los cuatro afortunados ganadores. Sin embargo, no estaban registrado en The Lott Members Club, por lo que no pudieron contactar con ellos, según ha informado el medio danés Ekstra Bladet.

"¡Es una locura! ¡Estoy en shock! No teníamos ni idea. Hemos estado tan ocupados que ni siquiera habíamos revisado el billete", contó la esposa a The Lott. Los números del cupón eran una mezcla de números de la suerte, cumpleaños familiares y aniversarios de boda. "Fue el destino", expresó.

La pareja formada por dos abuelos trabajadores quiere gastar las ganancias en sus hijos y nietos, y tal vez comprarse una "casita". "Ni siquiera sé si debería seguir trabajando o jubilarme", bromeó la mujer.

El cupón fue comprado en una tienda de East Brighton, donde el propietario se quedó atónito al conocer la noticia. "¡No lo puedo creer! Es la mejor noticia. Este es el primer premio que hemos vendido en los dos años que llevo con la tienda", reconoció Sajjad Sadeghi Goorbandi, dueño de la tienda donde se vendió el billete.