¿Clasismo, guerra política o invasión?: 'La familia de la tele' provoca un cisma en el seno de RTVE

El aterrizaje de La familia de la tele en La 1 no está yendo todo lo bien que los directivos de la radiotelevisión pública esperaban. Las audiencias del formato, que en los últimos días no han pasado del 7% de share, no ayudan a observar con optimismo la guerra interna que, paralelamente, se ha formado en las entrañas de RTVE entre los que apoyan al programa y los que reclaman su cancelación públicamente.

Según el manifiesto publicado por el Consejo de Informativos de TVE —respaldado por RNE y más de un centenar de extrabajadores de la Corporación—, algunos profesionales de la casa temen que la manera de proceder de los protagonistas del espacio "merme la credibilidad" y "perjudique a la imagen de marca" de RTVE. Por el contrario, otras fuentes internas consultadas por El HuffPost consideran que no es miedo, sino "clasismo" y una estrategia "del PP de Torrespaña" para ensuciar la gestión del nuevo presidente, José Pablo López.

Una batalla política y mediática

El seno de RTVE está profundamente dividido. Sin embargo, aquellos que confían en que la nueva parrilla es beneficiosa para "aumentar la diversidad de espectadores" del canal público o "abaratar costes" también tienen claro que el malestar que manifiestan ahora muchos compañeros es fruto de una contaminación política "evidente".

Según explican en conversación con este periódico, "todos los tentáculos mediáticos de Atresmedia y Mediaset" estarían intentando "deteriorar" la apuesta de la nueva presidencia por temor a perder definitivamente el liderazgo del target comercial: "Los datos hasta el 11 de mayo reflejan que el grupo de espectadores de 16 a 59 años, o sea, el grupo de gente con capacidad económica al que se dirige la publicidad de manera más que notable en este país, en este último periodo de cinco meses, ha visto La 1 por encima de Antena 3 o Telecinco".

De hecho, esta misma semana se conocía que RTVE cerró con superávit el primer cuatrimestre de 2025 y que los ingresos comerciales de RTVE habían crecido un 33,7% respecto al mismo periodo del año anterior. "Las privadas se juegan docenas y docenas de millones de euros de facturación publicitaria, es entendible", subrayan.

'La familia de la tele'

En la misma línea, estas voces apuntan a la influencia de los "cantos de sirena" de determinados grupos parlamentarios en el Consejo de Informativos, bautizado por algunos como "el PP de Torrespaña": "La crítica que ha recibido el programa desde otros medios de ideología conservadora coincide con la crítica del único sindicato que se ha posicionado totalmente en contra del programa, también mas cercano a la derecha política. Está enmarcada en la lucha contra la Presidencia de la Corporación, puesto que este programa partió del nuevo equipo directivo. Estamos convencidos de que si la Presidencia hubiese sido elegida por el PP, estos mismos medios y este mismo sindicato (USO) defenderían el programa", explicaba a este medio David López, secretario de organización de CGT RTVE.

"Es curioso que no hablan del coste de ahorro que supone tener 'La familia de la tele' en parrilla. Las tiras diarias de ficción son carísimas. Un modelo de programación de estas características en la tarde abarata mucho los costes. Se ahorra alrededor de un 30% en proyección", añade también en conversación con El HuffPost un directivo del grupo.

La "invasión" de la sede y un trato desigual

Frente a los que defienden la contratación del formato están los empleados que perciben más problemas en su día a día tras la llegada de 'La familia de la tele' a TVE. Según relatan, mientras que a algunos corresponsales "en pie de guerra" les están "quitando el cámara" por una supuesta falta de recursos económicos, a los protagonistas del 'universo Telecinco' se les ha puesto una alfombra roja en su llegada a la Corporación:

“Han invadido el estudio 5 de TVE, que es un estudio polivalente, el más grande que tenemos en la casa y se ha invertido una barbaridad en su decorado... Con ellos no se han cortado un pelo en despilfarrar y son gente que ha sacado adelante un programa en Telecinco durante catorce años con cuatro duros. Ahora aquí, siendo una televisión pública, tienen un plató enorme, la carroza de bienvenida costó medio millón de euros, más el alquiler que hubo que pagar por los retrasos en el arranque...", cuenta un trabajador que lleva varios años en RTVE.

Asimismo, destaca que a otros compañeros se les ha rebajado el 'plus' en más de cien euros en este contexto y que la Corporación ha dejado de ofrecer Cabify a los empleados que no podían subir por cuestiones de aforo a la ruta que conecta Aluche con Prado del Rey: "Todo esto ha coincidido en el tiempo", apuntan.

Sobre esta presunta "invasión" de Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y compañía, uno de los profesionales consultados tilda esta queja de ser "el perro del hortelano": "Estamos diciendo que queremos internalizar la producción y ahora que la internalizamos, la traemos a Prado y metemos a nuestra gente nuestra en las producciones nos quejamos...", plantea confuso.

¿Clasismo o telebasura?

Las protestas contra el programa no nacieron por sus bajas audiencias, ni siquiera por exhibir un evidente gasto en carrozas para anunciar su llegada a La 1. Realmente el malestar del Consejo de Informativos se hizo público después de que 'La familia de la tele' enviara a Marta Riesco a Roma durante la celebración del Cónclave. Para algunos su aparición en pantalla con el micrófono de TVE perjudicaba a la imagen de marca del ente.

"Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia. Nuestros profesionales y nuestros espectadores merecen respeto", sentenciaron en un comunicado al que más tarde se uniría un centenar de extrabajadores, añadiendo públicamente que el formato "no cumple los mínimos de calidad y principios exigibles a un medio obligado siempre a ser servicio público".

Marta Riesco en El Vaticano

Los trabajadores que internamente defienden la continuidad del programa califican de surrealista este manifiesto. "Si me dices que todo el descarriado que tenemos es poner a Marta Riesco con un micrófono en la plaza de San Pedro... Si eso es telebasura, yo creo que habría que hacérselo mirar (...) A los que hemos vivido la verdadera telebasura vienen unos 'iluminati' ahora a decirnos que no, que Marta Riesgo se tiene que meter dentro de un burka y que no se vea nada, porque los exquisitos y exquisitas de TVE tienen la exclusividad para informar. Pues mira, yo no lo comparto".

En este sentido, destacan que el discurso del Consejo de Informativos contra Riesco "refleja y exuda" una especie de "solamente nosotros podemos hacer esto": "Se actúa sobre un conjunto de prejuicios que empapan todo esto", denuncian. Por su parte, desde CGT trasladan una pregunta: "¿Hasta que punto se extralimita el consejo de informativos en la critica a un programa que no es informativo?"

"Están preocupados por la imagen de RTVE. Como trabajadores/as de un servicio público y como ciudadanos, en un organismo que vela por la independencia de la línea editorial, su opinión nos parece justificada. Se puede pensar que es oportunista, pero sí es verdad que el prestigio editorial (en el mas amplio sentido) de RTVE se ve perjudicado por un producto muy denostado", razonan desde el sindicato.

En cualquier caso, el futuro del programa lo decidirán en gran medida los espectadores. Si 'La familia de la tele' no consigue remontar y aportar a las tardes de La 1 algo más de un 8% de share, seguramente su continuidad será puesta en tela de juicio en la planta noble de la Corporación. Si, por el contrario, a lo largo de las próximas semanas su cuota de pantalla se incrementa los productores del formato tendrán tiempo para plantear cómo ajustar el 'universo Sálvame' a una televisión pública que empezaba a renacer de sus cenizas.