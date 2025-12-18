Música, humor y un homenaje a Carmen Martín Gaite: así será la programación especial navideña de la SER

l Cuento de Navidad de la SER reflexiona sobre la libertad con una adaptación de 'Caperucita en Manhattan' en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite

La Cadena SER presenta su programación especial para estas Navidades. Un año más, la emisora acompañará a sus oyentes con formatos como 'El Cuento de Navidad', 'La Cena de los Idiotés', 'En Clave de Rhodes', 'Hora Veintipico', 'Ni Tan Bien', 'Por el Principio', 'El Cine en la SER' o 'Cibermillonarios', entre otros. Toda la parrilla podrá escucharse en directo a través de la antena, la web y la app de la Cadena SER y bajo demanda en SER Podcast.

Con la llegada de la Navidad, los principales programas de la SER cambiarán de conductor. A partir del 24 de diciembre, José Luis Sastre estará al frente de 'Hoy por Hoy', Marta del Vado y Rafa Panadero conducirán 'La Ventana', Pablo Tallón dirigirá 'Hora 25' y Yago de Vega y Álvaro Benito se harán cargo de 'El Larguero'. Las madrugadas llevarán la firma de Laura Piñero, que comandará 'El Faro', y Adriana Mourelos será la encargada de conducir 'Si amanece nos vamos'. Los fines de semana, Lourdes Lancho se pondrá a los mandos de 'A vivir que son dos días'

La SER arrancará su programación especial el lunes 22 con la retransmisión del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. A partir del 8:00 horas, Àngels Barceló y José Luis Sastre capitanearán una edición especial de 'Hoy por Hoy' con Ana Uslé y Agustín Rodríguez Sahagún desde el Teatro Real a la que también se sumarán colaboradores como Bob Pop, Ainhoa Aguirregoitia y Manuel Delgado.

El Cuento de Navidad de la SER rinde homenaje a Carmen Martín Gaite

El 24 de diciembre, la Cadena SER emitirá el discurso del rey Felipe VI desde las 20:50 horas. Las claves de la intervención del monarca serán analizadas por Pablo Tallón en una edición especial de 'Hora 25'. Aimar Bretos conducirá una nueva entrega de 'La Cena de los Idiotés', que contará con la participación de Andrés Suárez, María Iglesias, Ángeles Caballero y Manuel Jabois. El toque musical llegará de la mano de Iñaki de la Torre, que amenizará la noche con las versiones más elegantes de canciones navideñas en clave de jazz y pop en una edición especial de 'Adivina quién viene a cenar esta noche'.

A continuación, Manu Carreño se pondrá al frente de una edición de 'El Larguero' muy especial para compartir la sobremesa de la cena de Nochebuena junto al Sanedrín. Además, María Peláe interpretará varios clásicos de estas fechas en 'El Faro', que celebrará la Nochebuena con una propuesta creativa que contará con las tarjetas navideñas de los colaboradores y la voz de los fareros.

Carmen Martín Gaite será la gran protagonista del Cuento de Navidad de la SER. Con motivo del centenario del nacimiento de la autora, la emisora le rendirá homenaje con una adaptación radiofónica de 'Caperucita en Manhattan' que se estrenará el 25 de diciembre a las 12:00 horas.

Esther García Llovet adapta la novela, que conserva el espíritu crítico de la original y explora el concepto de la libertad más allá de su uso con fines políticos. Blanca Portillo, Luis Callejo, Juan Vinuesa, Pilar Vergés, Pedro Casablanc, Ana Torrent y Nicole Béjar integran el reparto de la obra, cuya dirección corre a cargo de Ana Alonso. Tras su emisión en antena, la ficción sonora estará disponible en SER Podcast y las diferentes plataformas de audio y se reemitirá en la SER el 6 de enero a las 18:00 horas.

Una de las grandes novedades de este año es 'En Navidad: El Musical'. El 25 de diciembre, a las 21:30 horas, Pere Aznar emprenderá un viaje sonoro por las versiones jazz de los clásicos navideños para imaginar qué escenas e historias hay detrás de cada uno de esos inolvidables estribillos. Por su parte, Antonio Martínez Asensio se sumergirá en las novelas cortas que Charles Dickens dedicó a la Navidad en 'Un libro, una hora'.

La SER da la bienvenida al 2026 con mucho humor

El 31 de diciembre, a las 21:00 horas, Ana Martínez Concejo repasará todo lo que ha sucedido durante los últimos 365 días en 'Un año en llamas'. A las 23:00 horas, Pere Aznar se rodeará de cómicos como Raúl Pérez o Virginia Riezu para despedir 2025 y comerse las uvas junto a los oyentes en 'El futuro era esto'.

Tras las Campanadas, Héctor de Miguel y su equipo inaugurarán el año en la SER con un 'Hora Veintiséis' especial lleno de humor y música. Carolina Iglesias, Laura Márquez y Charlie Pee recogerán a las 1:00 horas el testigo para continuar con la fiesta en 'Ni tan bien'. El toque musical llegará de la mano de Mario Pérez, que recorrerá las voces más destacadas del funk, soul y R&B actuales y de la historia en 'Supersonido'.

El 1 de enero, a partir de las 6:00 horas, la SER repasará las principales claves de 2026. Aida Bao ofrecerá una mirada panorámica del nuevo año, Pablo Morán analizará los principales desafíos a los que se enfrenta la geopolítica internacional y Jordi Fàbrega dirigirá un programa especial con las claves económicas del 2026 y una entrevista a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa.

A las 19:00 horas, Mariola Cubells analizará en '¿Y tú qué miras?' los fenómenos televisivos y las tendencias del 2026 junto a personalidades como Paco León y Eduardo Casanova. Y a partir de las 22:00 horas, Aimar Bretos conducirá una entrega especial de Año Nuevo de 'La Cena de los Idiotés' que contará con Javier Rey, Janet Novás, Ángeles Caballero y Manuel Jabois como invitados. El broche llegará de la mano de 'El Larguero' y su especial gazapos de la mano de Yago de Vega.

La tarde del 5 de enero, 'Hora 25' ofrecerá la última hora de las principales Cabalgatas de Reyes de España y conectará con Ràdio Barcelona para conocer el desarrollo de la 59ª edición de 'Cap Nen Sense Joguina', la campaña organizada por SER Catalunya en beneficio de los niños vulnerables con el objetivo de que también tengan juguetes en la noche de Reyes.

Nuevos capítulos de 'En Clave de Rhodes', 'Un Autor en una Hora', 'Por el Principio'…

Además, esta Navidad la SER estrenará nuevos episodios de 'En Clave de Rhodes', conducido por James Rhodes y con invitados como Leire Martínez o Andreu Buenafuente, que charló con el pianista antes de su baja médica. Rafa Panadero y Máximo Pradera también charlarán con Víctor Manuel y Ana Belén sobre sus trayectorias y su vida en común en una nueva entrega de 'Dos x Cuatro'.

Además, formatos como 'Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior', 'Gastro SER', 'Por el Principio', 'Historia en Ruta', 'Cartagrafías', 'El Primer Vuelo', 'Código de Barras', 'Cibermillonarios', 'Serendipias' o 'Sucedió Una Noche', entre otros, regresarán a la antena de la SER con nuevas entregas.

Programación especial de las emisoras musicales de PRISA

LOS40 dará la bienvenida al nuevo año con el especial 'Anda Ya al 2026'. De 22:00 a 2:00 horas, Dani Moreno, Cristina Boscá y el resto del equipo del programa repasarán las canciones que han triunfado este año y recibirán por todo lo alto al 2026. La fiesta continuará con David Álvarez y el equipo de LOS40, que pondrán a bailar a los oyentes con los mejores éxitos del momento. Y DJ Nano pondrá el broche a la primera noche del año con la mejor música electrónica de 5:00 a 8:00 horas en 'World Dance Music: InSessions'.

El miércoles 24, LOS40 Classic celebra la 'Tardebuena' más divertida de la mano de Jorge Sánchez, que seleccionará los mejores éxitos de las últimas décadas para acompañar a los oyentes mientras preparan la cena o disfrutan con amigos. El 31 de diciembre, Mónica Ordóñez será la encargada de amenizar la última tarde del año desde las 18:00 horas. Por su parte, el equipo de LOS40 Urban, liderado por Ramsés López, inaugurará el año con 'Perreando al 2026', un programa en el que sonarán los éxitos de música urbana de ayer y hoy de 0:00 a 6:00 horas.

LOS40 Dance celebrará la Nochebuena y la Nochevieja con sendos especiales de 'LOS40 Dance In Sessions'. De 1:00 a 7:00 horas, Arturo Grao, Germán Pascual y José Manuel Duro pincharán la mejor música electrónica para no dejar de bailar en toda la noche. Y la noche de Reyes, Arturo Grao capitaneará una edición de 'LOS40 Dance In Sessions' de 1:00 a 7:00 horas en la que tendrán cabida referentes como Cyril, Djs From Mars, Blasterjaxx, Ceres, Bovski, Billy Gillies o Mondello.

La suerte llegará de la mano de Cadena Dial. El lunes 22, Jaime Moreno, Saray Esteso y el equipo de 'Atrévete' estarán en directo en el Teatro Real de Madrid para contar todo lo que suceda en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Y las Navidades más flamencas están en Radiolé, que ha preparado un especial en podcast para poder disfrutar de los villancicos flamencos durante todas las fiestas. La emisora también celebrará la Nochevieja con 'Rescátame que nos vamos al 2026', un programa para recibir al nuevo año con mucho arte.