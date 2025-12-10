La SER, imparable: es la emisora que más crece y cierra el año con 4.892.000 oyentes, el mejor dato de los últimos 12 años

Según los datos de la 3ª ola del EGM 2025, PRISA Media es el grupo con mayor audiencia, con 10.128.000 de oyentes diarios, con un amplio liderazgo frente a sus competidores: Grupo COPE, con 6.210.000 oyentes, y Atresmedia Radio, con 3.136.000. Lidera el consumo de audio en España, por delante de todas las plataformas de música y podcast como Spotify.

La Cadena SER culmina el año 2025 imparable: crece y consigue su mejor dato en 12 años con 4.892.000 oyentes de lunes a viernes, 1.347.000 más que COPE, segunda en el ranking con 3.545.000; con más del doble de oyentes que Onda Cero, tercera opción con 2.283.000; y muy por delante de RNE, que logra 945.000 oyentes.

En un otoño repleto de acontecimientos relevantes en la actualidad nacional e internacional -los incendios que asolaron España en verano, los cribados del cáncer de mama en Andalucía, el aniversario de la DANA y sus funerales de estado, la comparecencia del presidente del Gobierno, el conflicto entre Israel y Palestina o el inicio del juicio al fiscal general del Estado, entre otros- la SER ha liderado con exclusivas, programas y coberturas especiales y ha llevado a cabo un gran despliegue informativo con el que concluye un 2025 imbatible, con el apoyo mayoritario de una audiencia que premia con este liderazgo la pasión, el rigor y la credibilidad del equipo de profesionales de toda su red de emisoras.

Récord de los programas informativos de la SER

Hoy por Hoy culmina el año batiendo su propio récord histórico. Es el programa que más crece, lidera tanto del tramo informativo como del magazine y encadena siete olas consecutivas con más de tres millones de seguidores. 3.405.000 oyentes eligen una vez más el rigor periodístico y el tono optimista del programa y consolidan a Àngels Barceló y su equipo como líderes absolutos de la radio. Barceló aumenta aún más su distancia respecto a su principal competidor y consigue la máxima distancia con respecto a Herrera en COPE, de Carlos Herrera, de 865.000 oyentes, que es el que más cae con respecto a la ola pasada; y casi el doble de oyentes que Más de uno, de Carlos Alsina de Onda Cero, tercera opción en el ranking con 1.736.000 oyentes.

Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, acaba el año con su récord al frente del programa. 1.137.000 oyentes reafirman su liderazgo de las noches informativas. Supera en 254.000 a La Linterna de COPE, conducido por Ángel Expósito, que tiene una hora más de programa; y en 598.000 a La Brújula de Rafa Latorre en Onda Cero. Finaliza su mejor año como el único espacio de los informativos nocturnos que gana oyentes.

Hora 14, dirigido y conducido por Javier Casal de lunes a viernes, es el programa informativo líder a mediodía con 612.000 oyentes diarios. Liderazgo que continúa Aída Bao los fines de semana con 451.000 oyentes en el promedio.

La SER domina de nuevo el entretenimiento en la radio: mejor año histórico de La Ventana y liderazgo absoluto de A vivir

La SER también es la cadena preferida para los seguidores radiofónicos de la tarde. Es el mejor año de la historia para La Ventana, de Carles Francino, que vuelve a conseguir esta oleada un nuevo récord con 1.170.000 oyentes y lo que supone los mismos oyentes que la suma de sus dos principales competidores juntos, COPE y Onda Cero.

En las mañanas del fin de semana, A Vivir, el programa de Javier del Pino, lidera ampliamente, tanto los sábados, con 2.060.000 oyentes, como los domingos, con 1.990.000.

La SER lidera las madrugadas con El Faro y Si amanece nos vamos. Mara Torres suma 245.000 oyentes y Roberto Sánchez, consigue 168.000.

La SER, referente en deportes

El Larguero, que dirige Manu Carreño, obtiene 740.000 oyentes, en las noches deportivas.

En el fin de semana, Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, suma el sábado 1.950.000 oyentes y los domingos 2.051.000 oyentes. En el promedio de sábado y domingo en horario coincidente con su inmediato competidor, de 14:00 a 01:30 horas, Carrusel lidera la oferta deportiva de fin de semana con 2.001.000 oyentes.

Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER Deportivos, lidera, de lunes a viernes, con 501.000 oyentes.

Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego, también lidera su tramo horario con 268.000 oyentes.

LOS40, primera emisora del ámbito musical y tercera radio más escuchada en España

La radio musical crece por quinto año consecutivo con el dominio absoluto de LOS40 (LOS40, LOS40 Classic, LOS40 Dance, y LOS40 Urban) que cierra año, una vez más, como la mayor comunidad musical de España con 8.971.000 oyentes mensuales, según esta última ola del EGM.

LOS40 lidera la radio musical en España con 2.854.000 seguidores de lunes a viernes. Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina Boscá al frente, es el morning show que gana más oyentes y se mantiene como líder indiscutible con 1.686.000 oyentes.

Del 40 al 1, con Tony Aguilar, es el programa más escuchado el fin de semana de la radio musical con 1.276.000 seguidores.

LOS40 Classic cierra su mejor año con 791.000 seguidores. Su programa despertador Morning Box, con Javier Penedo y Andrea Sánchez, alcanza 442.000 seguidores.

LOS40 Urban crece hasta los 393.000 oyentes diarios. Además, la comunidad de oyentes de Ramsés López, El Faraón lleva al morning de LOS40 Urban conseguir su mejor dato de audiencia con 235.000 oyentes.

LOS40 Dance consigue 48.000 oyentes.

Cadena Dial obtiene en esta ola 1.472.000 oyentes. Atrévete, el programa despertador de la emisora dirigido por Jaime Moreno, consigue 761.000 oyentes diarios. Y en el fin de semana, Rafa Cano suma 568.000 oyentes en Dial tal cual.

Radiolé sube y alcanza 322.000 oyentes. Su morning, Café Olé, conducido por Alberto Lezaún, consigue 248.000 seguidores.

Cifras récord también en consumo de radio digital

La Cadena SER consigue un nuevo récord en consumo digital con 1.452.000 oyentes liderando el ranking (streaming+ podcast).