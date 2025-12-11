El Cuento de Navidad de la SER reflexiona sobre la libertad con una adaptación de 'Caperucita en Manhattan' en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite

l Cuento de Navidad de la SER reflexiona sobre la libertad con una adaptación de 'Caperucita en Manhattan' en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite

Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, será este año el tradicional Cuento de Navidad de la Cadena SER con una reinterpretación radiofónica de Esther García Llovet. La ficción sonora se estrenará el 25 de diciembre a las 12:00 horas en la antena de la SER y, tras su emisión, podrá escucharse en SER Podcast y en las principales plataformas de audio. Además, se reemitirá en antena el 6 de enero a las 18:00 horas.

La propuesta del cuento de este año parte de la idea de libertad, un concepto que, pese a formar parte del discurso público de los últimos años, continúa siendo escurridizo. “¿Qué significa realmente ser libre cuando vivimos rodeados de estímulos, pantallas y urgencias?” La adaptación de García Llovet rescata la esencia del libro de Martín Gaite para plantear esa pregunta desde una mirada actual, a través del viaje de Sara por un Manhattan lleno de luces, ruidos y caminos que parecen marcados de antemano.

En esta versión, la historia de la joven protagonista se convierte en un recorrido que invita a detenerse y observar. Sara avanza entre la multitud mientras intenta comprender qué quiere y qué elige ella, y qué elige por ella el propio sistema. La tentación de tenerlo todo -o, al menos, de probarlo todo- aparece simbolizada en el padre de la niña, que se pierde ante una interminable colección de tartas que prueba sin disfrutar. Un gesto que resume esa sensación de vivir constantemente empujados hacia lo inmediato.

La tecnología ocupa también un lugar central en esta reflexión. Ese teléfono que todos llevamos encima, que sabe dónde estamos, qué buscamos y qué nos emociona, se convierte aquí en un recordatorio de cómo la conexión continua puede confundirse con la libertad. Miss Lunatic, uno de los personajes clave de la historia, lo resume con una frase que resuena en toda la obra: “Las redes sociales son redes: te pescan, te atrapan y ya no te sueltan”.

Frente a todo ello, el cuento plantea romper el ritmo, salirse del camino previsto y escuchar el propio deseo. No obstante, la aventura de Sara muestra que la libertad, lejos de ser un estado idealizado, también implica dudas, soledad y cierta intemperie. Pero es precisamente ahí donde nace la posibilidad de mirar el mundo con otros ojos.

Un reparto de lujo da vida a una historia profundamente actual

El reparto de esta adaptación de Caperucita en Manhattan reúne a intérpretes muy queridos por la audiencia. Nicole Béjar encarna a Sara, acompañada por Blanca Portillo como la misteriosa Miss Lunatic y Luis Callejo en el papel del Señor Wolf. Juan Vinuesa interpreta a Pedro y completan la ficción Pilar Bergés (camarera), Pedro Casablanc (señor Allen), Ana Torrent (señora Allen) y Ana Wagener como la abuela de Sara.

Desde 2013, el Cuento de Navidad de la SER se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la programación navideña de la emisora. Año tras año, esta ficción radiofónica reúne a escritores, actores y creadores sonoros para reinterpretar grandes relatos y acercarlos a nuevas generaciones. En esta ocasión, con Caperucita en Manhattan, la SER propone una historia que dialoga directamente con el presente y que invita a pensar en la libertad en tiempos de prisa, ruido y pantallas.

Para Sira Fernández, directora de programas de la Cadena SER, "el Cuento de Navidad es uno de los proyectos más ilusionantes del año, fruto de un largo trabajo creativo que implica a un gran equipo. Desde el inicio tuvimos claro que queríamos reivindicar a Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento y recuperar la belleza de un texto que sigue respirando actualidad. Inspirado en un clásico y abierto a diferentes lecturas, Caperucita en Manhattan habla de libertad, un concepto a menudo manipulado, pero esencial para crecer, elegir y convertirse en quien uno desea ser. Una propuesta que reivindica el poder de la ficción sonora para conectar generaciones y abrir espacios donde soñar sigue siendo posible, como es la radio siempre, especialmente en Navidad".