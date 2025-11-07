El sustituto de Mazón

Incomprensiblemente, la dimisión de Mazón se ha producido más de un año después de la mortífera dana de 2024, que causó más de doscientos muertos por la pasividad de las autoridades regionales que debían haber tomado las precauciones necesarias tras conocerse los aterradores partes meteorológicos y las informaciones procedentes de las confederaciones hidrográficas. La desidia del presidente de la Comunidad Valenciana, recluido en «El Ventorro» durante las peores horas del turbión, ha estado notoriamente en el origen de aquel saldo dramático.

El retraso en la asunción de responsabilidades políticas por el máximo responsable de la región se atribuye al apego al cargo del propio Mazón, quien no aceptaba renunciar al privilegio (relativo) del aforamiento, ni marcharse antes de haber alcanzado ciertos derechos económicos, ni se ha prestado a reconocer a tiempo ante sus conciudadanos sus palmarios errores. Pero justo es admitir que la lesiva permanencia al frente de la Generalitat, que ha indignado a toda la ciudadanía y muy en especial a los familiares de las víctimas, no fue cuestionada por su propia formación política, el Partido Popular. Feijóo guardó doloso silencio, sin forzar la renuncia, por la sencilla razón de que el descabezamiento de la CAM ponía en cierto riesgo la titularidad del gobierno autonómico. No le será fácil a Feijóo negociar con VOX otro presidente, que ha de ser además parlamentario valenciano. Y no parece momento de provocar unas elecciones autonómicas cuando el crédito del PP en la CAV está bajo mínimos.

Pero cuando la dimisión ya no podría demorarse más, la desastrosa gestión de Mazón obliga a Feijóo a negociar la sucesión con Abascal. El líder de VOX ya ha explicado, como era de temer, que no hará cuestión de los nombres sino de las ideas. Es decir, que el apoyo de la ultraderecha solo se producirá si el Partido Popular claudica todavía más y se presta a realizar nuevas concesiones ideológicas.

Esta no es sin embargo una novedad en la Comunidad Valenciana: Mazón, en marzo pasado, ya pactó con VOX los presupuestos de 2025, mediante un acuerdo vergonzante que la derecha democrática nunca debió aceptar. Un acuerdo que incluye el rechazo al Pacto Verde Europeo (que el PPE ha aceptado), nuevas restricciones a la inmigración en general y la negativa a acoger más menores inmigrantes. Las palabras de Mazón fueron inequívocas: “Desde aquí apoyamos firmemente a nuestros agricultores ganaderos y pescadores, por eso rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo y sus medidas que van directamente contra la esencia de nuestra economía y que no solo afectan al sector primario, sino también a la industria al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana”. Solo olvidó un elogio a la decrépita autarquía.

Tras el acuerdo, Abascal felicitó a su “socio”, lo que da idea del grado de dejación moral del PP, que no consiguió disimular desde Madrid un balbuciente Sémper, claramente incómodo en su papel. Además, el PP nacional no tuvo empacho en manifestar que aquel pacto “modélico” podría servir de pauta en las demás comunidades autónomas en las que fuera preciso el pacto PP-VOX para gobernar. Ya saben, pues, los extremeños cuáles son las reglas del juego.

Pues bien: tras las concesiones ya realizadas a VOX, el nuevo pacto que ahora se prepara deberá suponer, por lógica, nuevos pasos en la alineación del PP con la ultraderecha. Cabe esperar, por ejemplo, que el PP denuncie sus antiguas posiciones tibias contra la violencia de género (ya se sabe que VOX no cree en ella, ya que a su juicio la gran mayoría de las denuncias que presentan las mujeres contra los varones son falsas) y que archive cualquier condescendencia con las pretensiones de la memoria histórica de la democracia que obliga a repudiar el pasado totalitario.

Lógicamente, si esta ha de ser la política del PP en el ámbito autonómico, es de imaginar que no variará mucho su posición en el marco estatal: a Feijóo no le temblará la mano si ha de aceptar a Abascal como vicepresidente si las cuentas electorales facilitasen alguna vez dicha combinación.

La sucesión de Mazón significará, pues, una especie de ensayo general de otros designios más ambiciosos, que podrían terminar de la peor manera posible. Estaremos atentos para conocer con detalle el riesgo que corremos.