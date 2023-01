Mi recomendación del mes: 'LateXou', de Marc Giró

No recuerdo exactamente cuándo me enamoré de Marc Giró, de su sentido del humor fino, inteligentísimo, corrosivo, que es el que me gusta de verdad, el que hace que me parta de risa, a carcajada limpia, que me quiera quedar en sus espectáculos, en sus intervenciones de todo tipo, escritas, radiofónicas, televisivas.

Lo que sí recuerdo es que fue un flechazo, un, “pero qué es esta maravilla”, quién es este gay que ya quiero sentar a mi mesa para siempre de verdad. El destino quiso que cuando nos conocimos el amor fuera de ida y vuelta, y congeniáramos, y nos hiciéramos amiguitos también. Desde entonces hemos compartido momentos en la radio, en eventos, en charlas, en comidas y siempre, siempre, siempre ha habido risas rotundas, consejos certeros, comentarios ácidos e irrepetibles.

Marc es un tipo especial. Muy listo, muy rápido, muy cordial. Dice cosas tremendas como si estuviera explicando que el cielo es azul, algo que solo consiguen los grandes. Igual te lanza un alegato contra la masculinidad tóxica, la basura televisiva, la grosería, el fascismo, sin que parezca solemne, que te desata una carcajada con cualquier comentario banal sobre la indumentaria que ese día lleves puesta. No en vano fue editor de Marie Claire durante mucho tiempo. Hace poco me envió un audio, tras ver el documental de Netflix sobre Tamara Falcó, sobre cuyo estreno habíamos parloteado. El audio decía (leedlo con su tono, por favor): “Una cosa te voy a decir, Cubells, después de ver lo de Tamara, te dan ganas de seguir siendo pobre”.

Marc estuvo en los primeros Deforme Semanal, cuando Isa Calderón y Lucía Lijtmaer estaban empezando, cuando su show era aún underground. Él estuvo allí con ellas, apoyándolas, y arropando esos encuentros que se han convertido ya en uno de los podcasts más reputados del panorama.

Recuerdo cómo esperaba sus momentos en el late de Buenafuente, En el aire en La Sexta, con esa incontinencia verbal tan gozosa, con las miradas perplejas y bien traídas de Andreu, Berto y quién estuviera en la mesa escuchando. Lo esperaba también en los espacios de Gemma Nierga, en la Cadena Ser, donde estaba siempre bien. “La primera vez que oí a Marc yo estaba en la playa escuchando La Ventana de verano con Puri Beltrán. Sin saber quién era ni de dónde salía ese monstruo radiofónico recuerdo reírme sin parar de su sección. Me sorprendió su frescura, sus maneras tan originales y sobre todo que lo que decía era muy inteligente, llamé a Puri y le dije que lo quería para la nueva temporada”, me explicaba ayer Gemma. Y por esos lazos cómplices y sinceros, Marc la entrevistó el otro día en su nuevo programa de televisión, presentado por él, que se llama LateXou, que se puede ver en RTVE Catalunya (en RTVE play para los que estéis fuera) y que es mi recomendación del mes.

Es curioso la cantidad de gente que me gusta que le tiene ley: la propia Gemma Nierga, el propio Buenafuente, Elvira Lindo, Mikel López Iturriaga, Carles Francino, las chicas de Deforme… Digamos que Marc genera un buen ecosistema a su alrededor, es casi imposible que no te resulte chispeante y divertido. Tal y como me dice Iturriaga, “a mí Marc me encanta porque es de las personas que mejor se ríen de sí mismas en España, porque es excesivo sin resultar cargante, y porque bajo su aparente frivolidad es un tipo muy crítico con los pudientes y los poderosos. Y porque su humor es 100% maricón, como yo”.

El caso es que, como decía, este mes de enero acaba de estrenar en RTVE Catalunya un programa de tele, un late brillante, el LateXou, donde arranca con un monólogo a su altura. Responde al formato clásico del late americano, con un showman carismático y pinturero, agudo y empático, cordial y dicharachero, pero con enjundia. Después hay tres entrevistas a gente con cosas que decir, gente a la que noto contenta, a gusto sentada en el sofá, dispuesta a jugar con el extravertido Marc. El fin de fiesta es una actuación musical, que es como deben acabar los lates. Bien lo sabe Buenafuente, un comunicador que jamás debería haber dejado este espacio. Ojalá vuelva. El de Marc es un formato sencillo, en catalán, un formato de entretenimiento bien hecho, con este maestro del espectáculo al frente. Con entradas punzantes, divertidas, iconoclastas, con frases delirantes e hilarantes, con esa manera tan particular de Giró de hablar, de narrar, de mezclar conceptos, de gesticular y de dar latigazos a lo establecidos, con su vis cómica redonda. No os lo perdáis.