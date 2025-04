Acceso a más de 100 millones de canciones gratis y sin publicidad en Amazon Music

¿Has escuchado ya el último disco de Leiva? ¿Te apetece escuchar en orden las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny? ¿Quieres volver a ponerte Pollo Teriyaki de Rosalía en bucle, o recordar cuando C. Tangana sorprendió al mundo con El Madrileño? Hasta el 16 de abril, los nuevos usuarios de Amazon Music podrán disfrutar de todos ellos, y muchos más, de forma completamente gratuita durante 3 meses con la suscripción Unlimited.

Beneficios de utilizar Amazon Music Unlimited

Los beneficios de este servicio premium son simples, pero esenciales para disfrutar de todo el contenido que te apetezca sin interrupciones y de manera personalizada.

Selecciona y reproduce tus canciones favoritas , sin anuncios, y en el orden que más te apetezca.

, sin anuncios, y en el orden que más te apetezca. Escucha los podcasts más populares sin interrupciones y avanza o retrocede el tiempo sin soportar anuncios.

sin interrupciones y avanza o retrocede el tiempo sin soportar anuncios. Descarga tus contenidos favoritos y escúchalos en cualquier lugar, sin necesidad de conexión.

y escúchalos en cualquier lugar, sin necesidad de conexión. Salta de un contenido a otro como y cuando te apetezca, sin ningún tipo de restricción.

Oferta especial para los usuarios de Amazon Prime

Si eres miembro de Amazon prime, puede beneficiarte de esta oferta especial y disfrutar de 3 meses gratis de Amazon Music Unlimited. Esta oferta es por tiempo limitado y una oportunidad de ahorrar para aquellos que no pueden vivir sin música sonando continuamente en su casa o en sus auriculares, y están hartos de escuchar anuncios entre canción y canción.

Toda la actualidad musical. Amazon.

2 meses gratis para quienes no están registrados en Amazon Prime

No te preocupes si no eres usuario de Amazon Prime y no te interesa serlo, también hay una oferta especial para ti. Para nuevos usuarios sin Prime, la oferta sigue siendo igualmente muy beneficiosa, puedes disfrutar de 2 meses gratis, mientras que otras plataformas solo ofrecen un periodo de prueba de 30 días antes de empezar a pagar la cuota mensual de 10,99€.

Tu música y podcasts favoritos disponibles incluso cuando no tienes cobertura

Esta oferta de Amazon Music es especialmente rentable para aquellos que viajan mucho en tren, donde el entretenimiento es un must y, a menudo, podemos quedarnos sin cobertura durante parte del trayecto, especialmente si son viajes muy largos o entre montañas, y ya ni hablemos del avión. Con esta oferta de Amazon Music Unlimited podrás descargar tus discos, canciones o podcast favoritos y escucharlos sin ninguna interrupción durante tus viajes.

Tus contenidos favoritos offline. GETTY.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Amazon Music Prime y Unlimited?

Por un lado, Music Prime permite el acceso a muchas canciones, pero con la única posibilidad de reproducir el contenido de manera aleatoria. Por otro lado, la subscripción Unlimited te permite seleccionar el orden de reproducción y, además permite descargar los contenidos disponibles para escucharlos offline.

¿Se pueden crear playlists con la suscripción Unlimited?

Sí, con el plan Unlimited puedes crear playlists personalizadas, agregar canciones, ordenarlas, compartirlas y descargarlas para escuchar offline.

