La crema definitiva para una piel sin arrugas ni manchas que esquiva la gran queja de las cremas

Una dieta balanceada, hidratarnos muy bien y otros hábitos saludables contribuyen a que tengamos una piel sana. Lo que sí es cierto es que existen pequeñas ayudas extras que potencian una mejor apariencia de esta parte de nuestro cuerpo, como es el caso de las cremas hidratantes.

Este tipo de cremas forma parte fundamental de la rutina de skincare, así que elegir una que de verdad humecte la piel, es muy importante para que este ritual de belleza surta un efecto visible.

Como en el mercado se puede encontrar una amplia variedad de cremas, esta vez queremos hablar de una que está arrasando en Amazon. Se trata de un producto que promete humectar muy bien la piel, además de mejorar el aspecto de las arrugas y las manchas. ¡Un todo en uno que no puede faltar en tu neceser!

El envase de la crema contiene 100 g de producto. AMAZON

Crema hidratante Cosrx Advanced Snail 92

La crema proporciona una mejor hidratación a la piel por más tiempo. El secreto radica en uno de sus ingredientes estrella: mucina de caracol, también conocida como baba de caracol. Esta sustancia gelatinosa es popularmente utilizada en la medicina para tratamientos relacionados con la piel.

La crema hidrante con baba de caracol

El producto tiene una concentración de mucina de caracol del 92%, la secreción de este animal tiene diferentes beneficios para la piel. La baba de este molusco contiene diferentes componentes que destacan por sus propiedades positivas con respecto al cuidado de la piel.

Colágeno y elastina: mejora la firmeza y ayuda en la regeneración de la piel.

Ácido glicólico: ayuda a prevenir los brotes de acné, suaviza y mejora el aspecto de la textura de la piel.

Alantoína: funciona como un calmante para los enrojecimientos, aliviando las irritaciones.

La crema se puede usar en todo tipo de piel. AMAZON

Este cóctel de ingredientes deja la piel radiante

La crema cuenta con una potente fórmula que está pensada para aquellas pieles más sensibles, ayudando a aliviarlas e hidratarlas profundamente. Inclusive, la marca la recomienda para personas que han sufrido brotes cutáneos como la rosácea.

El producto aúna cuatro ingredientes principales para crear un cóctel ganador en tu piel: la mucina de caracol, el ácido hialurónico, la betaína y la adenosina.

Mucina de caracol: incluye un 92% de concentración de baba de caracol, sustancia que actúa como un rejuvenecedor para la piel, reduciendo la apariencia de manchas oscuras.

Ácido hialurónico y betaína: ofrecen una mayor y más duradera hidratación.

Adenosina: favorece un aspecto más luminoso y joven en la piel.

Se puede usar tanto de día como de noche, y se debe hacer después de aplicar un buen limpiador facial. Se tiene que tomar un poco de producto, extenderlo sobre la piel y realizar movimientos circulares con la yema de los dedos, esto hasta que la crema se vaya absorbiendo.

La crema hidratante que todos quieren

Al menos eso es lo que parece en Amazon, ya que el producto actualmente cuenta con más de 46.000 reseñas y tiene una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas.

"La compré por los comentarios tan positivos que tenía y la verdad que no me ha defraudado, me encanta su textura, lo bien que se extiende y absorbe en la piel, dejándola muy hidratada y suave", afirma uno de los clientes de la plataforma de comercio electrónico.

La crema tiene una textura ligera y de fácil absorción. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre esta crema hidratante

¿Para qué tipo de piel se recomienda?

Para todo tipo de piel, inclusive aquellas más sensibles o irritadas.

¿Cómo es la textura de la crema hidratante con baba de caracol?

Es muy ligera, como si se tratara de un gel, más que de una crema. Estas características favorecen su aplicación y absorción en la piel.

¿La crema deja residuos grasos en la piel?

No. Según una de las reseñas en Amazon, la textura es muy ligera y la crema se absorbe muy bien.

¿Cuál es el precio de esta crema hidratante?

Su precio ronda los 18 y 23 euros. En Amazon, actualmente se puede comprar su envase de 100 g por 18 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de febrero de 2025.

