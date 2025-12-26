'Pamplinas Star': desarticulada la segunda mayor macrotrama de fraude de IVA en hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA, con implantación en todo el territorio nacional.

Golpe mortal a la que ya se considera la segunda mayor macrotrama de fraude de IVA en hidrocarburos de la historia de España. Bajo el nombre de operación Pamplinas Star, la Agencia Tributaria ha desplegado un ingente operativo de forma simultánea y en distintos puntos del territorio nacional para desarticular un presunto grupo criminal que se extendía a lo largo de una estructura de 38 sociedades y al que se le atribuye un fraude de 300 millones de euros en 2024.

Concretamente, los agentes de Aduanas han practicado 18 registros en una docena de localidades de siete provincias y se ha detenido a cinco personas a los que se le atribuye el rol de responsables del supuesto entramado defraudador, entre ellos a su líder que ya ha ingresado a prisión acusado de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

En el marco de la operación Pamplinas Star, han aflorado numerosos bienes y artículos de elevado capital, como viviendas, obras de arte, criptomonedas, relojes y coches de alta gama o hasta 180 kilos de oro y plata.

Se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en el sector de los hidrocarburos. EFE/ Agencia Tributaria

Artículos de lujo por valor de 21 millones

En cuanto a las aprehensiones realizadas tras los registros, estamos hablando de que se han intervenido hasta medio centenar de viviendas (42 inmuebles), pero casi un centenar de vehículos (82), dos embarcaciones, centenares de cuentas bancarias, criptomonedas e importantes cantidades de dinero en metálico, pero también dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo. A ello hay que sumarle los casi 200 kilos de metales preciosos.

En el comunicado del Ministerio de Hacienda se han adjuntado también imágenes de varios de los artículos de lujo que han sido intervenidos durante el operativo y en las que puede apreciarse la diversidad de relojes o joyas que supuestamente eran empleados como vía de blanqueo del dinero defraudado. En total, las autoridades valoran todas estas posesiones en unos 21 millones de euros.

Se han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. EFE/ Agencia Tributaria

¿Cómo cayó la trama?: la clave de la operación

Según la mencionada información remitida desde Hacienda, el detonante de la investigación se remonta a mediados del pasado año 2024, cuando en la Agencia Tributaria saltaron las alarmas al detectar un posible fraude de un operador al por mayor. Había empezado a vender importante volúmenes de hidrocarburos en los últimos compases del 2023.

Las autoridades se percataron de que estarían usando un esquema trimestre del fraude, una vía que fue cerrada con un cambio normativo que ha entrado en vigor a comienzos de este 2025, la obligación de que aquellas operadoras que estén inscritas en el Registro de Extractores de hidrocarburos (Redef) tengan que presentar declaraciones cada mes y estar dentro del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Hasta entonces esa obligación era trimestral y a mayores solo tenían que remitir los datos de los clientes y proveedores con periodicidad anual.

En este sentido, el presunto fraude consistía en presentar cada tres meses unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, pero también unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. Esa operadora fue la primera de tres, puesto que a mediados de 2024 las sospechas de la Agencia Tributaria la llevaron a darla de baja de la Redef, imposibilitando que siguiese operando. Presuntamente, lo hizo a través de una segunda que en menos de un mes, entre octubre y noviembre, llegó a defraudar 120 millones antes de ser dada de baja también del registro.

Hubo una tercera operadora implicada que ya había estado operando previamente pero depósito fiscal, pero que en diciembre de 2024 pasó a usar el esquema de las anteriores, durando solo 5 días antes de que la Agencia Tributaria también la diese de baja del registro.