12 cremas hidratantes para pieles secas y sensibles

La piel seca puede generar incomodidad y molestias como irritación, tirantez, picores o una textura agrietada. Pero con el cuidado adecuado, esta sensación se puede evitar, así como restaurar su suavidad. Para ello, las cremas hidratantes para pieles muy secas y sensibles son una solución efectiva.

Este tipo de cremas están elaboradas con ingredientes nutritivos y humectantes que penetran profundamente en la epidermis, restaurando la hidratación perdida y creando una barrera protectora. Asimismo, por lo general, cuentan con una textura no grasa y de rápida absorción, lo que las hace ideales para el uso diario, tanto por la mañana como por la noche. Descubre el placer de una piel suave, radiante y saludable con ayuda de una de las cremas hidratantes superventas que hemos elegido en esta selección, de marcas como ISDIN, Neutrogena o Nivea.

Pack de crema hidratante corporal Neutrogena, reparación intensa ( 2 x 750 ml).

Este lote de cremas hidratantes no supera los 20 euros y acumula más de 4.000 valoraciones. Se trata de una solución para reparar las pieles muy secas, irritadas, con picores y ásperas. Desde la primera aplicación la piel queda hidratada y con una sensación inmediata de alivio.

CeraVe, loción hidratante para rostro y cuerpo (236ml).

“Un salvador para la piel seca”, así describe la crema hidratante de CeraVe Gabriel, quien la ha puntuado con cinco estrellas y que ya suma más de 35.000 valoraciones en Amazon. Es apta para cara y cuerpo, tiene una textura ligera y brinda una hidratación profunda.

Crema hidratante para pieles atópicas de Instituto Español (30 ml).

Esta crema hidratante “no deja la piel grasa y alivia el picor, además de tener buen olor. Cabe muy bien en el bolso”, asegura esta clienta, en una de sus más de 3.400 valoraciones. Regenera progresivamente la piel y brinda una acción antisequedad.

Crema para piel seca con té verde y gotas de miel natural de Elizabeth Arden (500 ml).

Se trata de una crema superhidratante, apta para todo el cuerpo y elaborada con una mezcla de miel y extracto de té verde. Así, es ideal para aliviar y acondicionar la piel seca. Además, cuenta con una delicada fragancia y con propiedades calmantes. Por ello, no es de extrañar que supere las 17.500 valoraciones en Amazon.

Leche hidratante de urea para pieles secas, crema de Instituto Español (950 ml).

La gran ventaja de esta crema hidratante es que contiene urea, un compuesto químico que se encuentra de manera natural en el organismo y que impide la pérdida de agua, consiguiendo que la piel esté hidratada durante más tiempo. Clientas que la han probado opinan que “es súper hidratante y de rápida absorción. Huele muy bien. La recomiendo 100%”. Supera las 5.200 valoraciones.

Crema hidratante corporal para pieles secas de Nivea (400 ml).

Esta crema de Nivea cuenta con una fórmula 5 en 1 que incluye aceite de almendras, transformando la piel seca en una piel más suave e hidratada. Igualmente, alivia la sensación áspera y algunos de los clientes la destacan por su “durabilidad”. Acumula más de 2.000 valoraciones.

Loción corporal hidratante de Neutrogena para pieles secas (400 ml).

Esta loción corporal refuerza la hidratación que la piel necesita, consiguiendo que esté bonita, elástica y revitalizada. Destaca por su fórmula refrescante y ultraligera, que se absorbe al instante, además de contener ácido hialurónico. En Amazon cuenta con más de 2.800 valoraciones.

Loción corporal de hidratación intensiva para pieles secas de ISDIN (400 ml).

Disfruta de una hidratación inmediata y duradera gracias a la Urea ISDIN 10%, que retiene el agua y restablece los niveles óptimos de hidratación, ayudando a aliviar la sensación de tirantez. Quienes la han probado garantizan que es una “maravilla”, como asegura Mari Carmen, añadiendo que “hidrata perfectamente y la relación calidad precio es fantástica”. Tiene más de 1.800 valoraciones.

Crema hidratante corporal para pieles secas de Bepanthol (400 ml).

Creada para pieles secas y sensibles, la loción hidratante de Bepanthol calma la sensación de picor, suaviza y aporta un extra de hidratación a la piel. Además, está elaborada sin fragancias, como asegura un cliente, puntuándola con cinco estrellas: “Esta crema me encanta, muy hidratante, no deja rastro de grasa, y prácticamente no tiene olor, lo cual a mí personalmente me gusta mucho”.

Crema hidratante Lactovit para pieles muy secas, apta para rostro y cuerpo (400 ml).

Lactourea de Lactoviv se ha diseñado con una doble acción: aporta una hidratación intensiva y repara la barrera cutánea de la piel. Es perfecta para hidratar la cara, aunque también se puede utilizar en el resto del cuerpo, y se absorbe muy bien. Además, destaca por su textura mousse.

Crema reparadora, nutritiva e hidratante de Weleda para pieles muy secas (75 ml).

Entre las más de 2.500 valoraciones que acumula esta crema hidratante, se pueden encontrar opiniones como esta: “Lo mejor para la piel seca. Deja la piel con una textura y un brillo saludable sin parecer un donut glaseado. El aroma es a cítrico, a limpio. Si estás buscando algo para la piel seca, es tu crema. Me encanta. También se puede usar en codos, rodillas y en cualquier parte del cuerpo, es fantástica la hidratación”. Su fórmula contiene aceite de girasol y almendra, caléndula, pensamiento silvestre y manzanilla.

Crema hidratante corporal Egyptian Magic

Crema hidratante corporal Egyptian Magic, sin fragancia (118 ml).

Tal y como su nombre indica, esta crema hidratante es magia y permite reparar las pieles secas al instante, aportando una sensación de suavidad muy agradable. Así lo demuestran sus más de 10.400 valoraciones positivas. Además, es perfecta para minimizar los efectos de cicatrices, quemaduras, estrías, picaduras de insectos y erupciones cutáneas.

