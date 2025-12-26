Javier Gutiérrez habla claro sobre en qué se ha convertido para él vivir en Madrid y explica el cambio de los últimos años

El actor Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya y popular por sus trabajos en La Isla mínima, Águila Roja, Estoy vivo o Campeones, ha hablado con sinceridad sobre la evolución que se está viendo en los últimos tiempos en las grandes ciudades como Madrid.

Gutiérrez lamenta que vivir en Madrid últimamente se está convirtiendo para él en algo hostil. "Yo, que soy un gran amante de Madrid, llegué con 18 años y siempre he presumido de lo acogedora que es y de que nadie se siente extraño en esta ciudad. De repente echo en falta (o me descubro pensando en) mi infancia y en el modo de vida de entonces: pertenencia a un lugar, tribu, comunidad, que es de lo que habla la peli", cuenta el actor en una entrevista en Esquire.

En ese sentido, admite que empieza a fantasear con vivir en lugares más pequeños, "donde todo está conectado, conoces al vecino, todos te llaman por tu nombre; donde puedes ir desde tomar un vino a hacer cualquier compra".

"Eso está desapareciendo en las grandes ciudades. Ese sentimiento que me conecta con el carrito de los helados, cuando intentaba cogerle 10 o 15 pesetas a mi madre para bajar a por uno, tiene que ver no con la huida, sino con volver a los orígenes. Me conecta con la infancia y con esta película", subraya en referencia La vida Breve, la película en la que ha trabajado y que se estrenará el 1 de enero.

"Más de la mitad, apartamentos vacacionales"

Gutiérrez dice que "en ciudades como Málaga, Valencia o Bilbao la gentrificación sigue creciendo", pero alerta de que "lo de Madrid ya es insostenible": "Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales. Puede que en cinco años quedemos cuatro o cinco propietarios. Es una auténtica desgracia para un modo de vida que hace unos años disfrutábamos y que hoy es impensable sostener".

El periódico francés Le Monde hacía referencia a eso mismo recientemente al hablar del próximo cierre del Café Central, uno de los locales más emblemáticos de Madrid, abierto en 1982 y referente internacional del jazz.

'Le Monde' alerta de la "especulación"

El rotativo señalaba que el local tendrá que cerrar sus puertas a principios de 2026, "víctima de la especulación inmobiliaria" que domina la capital española: "Para muchos residentes, es una señal más de que Madrid se está transformando, impulsada por la ambición de consolidarse como una 'ciudad global".

Le Monde reconocía que Madrid "está en pleno auge" y que "visitantes y nuevos residentes acuden en masa": "La región ha ganado un millón de habitantes en diez años (su población actual es de 7,1 millones), en gran medida gracias a la inmigración predominantemente latinoamericana. Actualmente, representa el 19,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y atrajo el 67% de la inversión extranjera en España durante el primer trimestre. En 2024, once millones de turistas visitaron la ciudad, casi un 10% más que en 2019".

"Pero esta prosperidad tiene sus inconvenientes", decía el artículo, que señalaba que, según Cáritas, el 21% de los residentes vive con una media de 10.200 € al año, mientras que la renta per cápita alcanza los 44.755 €. Además, destacaba, el coste de la vida sigue subiendo y se prevé que los precios de la vivienda aumenten otro 12% para 2025.