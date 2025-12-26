El temporal que azota España obliga a evacuar a pasajeros de dos trenes en Cataluña

Fotografía donde se observa un temporal de nieve este domingo, en Puebla de Lillo, León (España)

El temporal que afecta este viernes a Cataluña está provocando la crecida de varios ríos, como el Ges o el Manol, que han superado el umbral de peligro durante esta mañana, y ha obligado también a evacuar a los pasajeros de dos trenes -unas 220 personas en total- que habían quedado parados por la caída de sendos árboles en la vía.

Precisamente la crecida del río Manol ha llevado a los Bomberos de la Generalitat a ayudar en el Far d'Empordà (Girona) en la evacuación de una residencia de atención para personas con discapacidad intelectual situada en la zona inundable cercana a este río, que a primera hora de la mañana llevaba 67,7 metros cúbicos.

En total, se ha evacuado de allí a 16 personas, seis de ellas gracias a personal de la misma residencia y otras 10 con la ayuda de los Bomberos, aunque todas ellas ilesas.

También presenta un caudal muy alto el río Ges, en Torelló (Barcelona), con 76,7 metros cúbicos por segundo, y el río Muga, que a su paso por Sant Llorenç de la Muga suma 50 m3 por segundo, mientras que la riera de Gotarra, en Campllong, suma 24,9 m3/s, por lo que por el momento las crecidas se concentran principalmente en las cuencas del Ter y de la Muga.

En esta línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha asegurado que esta mañana se han registrado en torno a unas cincuenta incidencias relacionadas con la meteorología.

Font ha asegurado que la principal preocupación hasta ahora es la evolución de ríos y rieras y el fuerte oleaje en el litoral y, en segundo lugar, los aludes, porque hay "una acumulación de nieve muy importante" en el Pirineo, por lo que ha pedido evitar actividades de montaña y otras que impliquen cruzar torrentes, ríos y afluentes en la zona de Girona.

La Agencia Estatal de Meteorología ha previsto para esta jornada un tiempo marcado por la inestabilidad en buena parte de la Península y Baleares. El pronóstico incluye precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña, tormentas ocasionales en Baleares y en el entorno del cabo de la Nao, así como nevadas significativas en el Pirineo oriental y el Sistema Ibérico. La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros en el nordeste, aunque podrá descender puntualmente hasta los 500 metros, con acumulaciones relevantes en zonas de montaña.

El temporal, que está provocando fuertes rachas de viento, lluvia intensa y nieve en algunas partes de Cataluña, ha tumbado varios árboles en zonas cercanas a vías de tren.

Un tren que circulaba entre Caldes de Malavella y Girona ha quedado parado por la caída de un árbol en la catenaria y los 150 pasajeros han tenido que ser evacuados a otro convoy, ha informado Protección Civil.

Los Bomberos de la Generalitat también han informado en un comunicado de que en Fornells de la Selva (Girona), a primera hora de mañana, han ayudado a evacuar a 71 pasajeros, el conductor y el revisor de otro tren, también afectado por la caída de un árbol en la vía.

Unas 1.500 clientes sin luz en Ascó, Flix y Vinebre

Por otra parte, Protección Civil ha informado de que Endesa ha dado cuenta de una avería en la línea eléctrica que alimenta parcialmente a los municipios tarraconenses de Ascó, Flix y Vinebre.

En total, hay unos 1.500 clientes afectados entre los tres municipios, y Endesa ha enviado una brigada para reparar la instalación lo más rápido posible.

La lluvia intensa prevista en las comarcas de Girona y el fuerte oleaje previsto en el litoral catalán, especialmente en la costa de Girona, ha llevado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a hacer un llamamiento a la prudencia en un día que es festivo en Cataluña y donde las familias suelen reunirse para celebrar la tradicional comida de San Esteban.

En la misma línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha pedido que se eviten desplazamientos innecesarios y que, si se sale a la carretera, hacerlo preparado y con prudencia.

El teléfono 112 ha recibido hasta ahora unas 127 llamadas relacionadas con el episodio de lluvia.