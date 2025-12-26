Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Inoxtag, youtuber: "He ganado 1,6 millones de euros con la monetización de Youtube este año"
Sociedad
Sociedad

Inoxtag, youtuber: "He ganado 1,6 millones de euros con la monetización de Youtube este año"

Se pueden conseguir grandes sumas con vídeos frescos que enganchen a la audiencia.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Set de grabación de un youtuber, en una imagen de archivo.
Set de grabación de un youtuber, en una imagen de archivo.Manu Vega

Lo que se puede llegar a ganar con Youtube siempre ha sembrado muchas dudas entre los propios creadores de contenido y el público en general. La monetización de las publicaciones depende por supuesto del número de visualizaciones, pero también de la temática que se trata, la duración del vídeo y el país en el que se ubique el autor.

En España, los ingresos varían notablemente, pero se estima que pueden reportar entre 0,4 euros hasta unos 4 euros por cada mil visualizaciones. Asimismo, se puede observar que muchos creadores de contenido piden clicar en la campanita para aumentar su número de suscriptores. 

Si bien las personas que se han suscrito reciben una notificación inmediata ante un nuevo contenido, lo que ofrece facilidades para incrementar el número de visualizaciones del vídeo, la plataforma de Google no paga por la cantidad de suscriptores que tenga una persona. 

Más o menos potentes, hay youtubers que ganan cantidades sustanciales de dinero por sus creaciones. Uno de ello es Inoxtag, un creador de contenido que ha mostrado al mundo cómo escalaba el Everest, su experiencia pasando una semana solo en la vida o cómo en 10 días se propuso cruzar el Atlántico. 

Estos retos deportivos, a través de una propuesta audiovisual innovadora y fresca, le han servido para ganar 1,6 millones de euros con la monetización de sus vídeos en tan solo un año: "Solo he publicado cinco vídeos. Los estoy viendo para no hacer trampa", revela en una entrevista. 

Las marcas y la inversión

Lejos de lo que alguno puede pensar en un momento, la plataforma de Adsense, es decir, los anuncios pagados que Youtube inserta en los vídeos, no son la principal fuente de ingresos de este creador de contenido. Inoxtag ha visto como ha ganado esta gran suma gracias en buena parte a las colaboraciones con marcas de renombre, tales como Nike, Deezer o Orange. 

Sin embargo, de ese más de un millón de euros facturado en el último año, el creador de contenido reconoce que buena parte del dinero se invierte en la creación de los vídeos. "El 55% debe destinarse a impuestos. Un vídeo como el del Everest me costó 1,6 millones de euros y mis equipos, con sus salarios durante un año, me costaron más de 500.000 euros", concluye. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 